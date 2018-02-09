Приватбанк продадуть протягом п'яти років

Копирайт изображения УНІАН Image caption Банк націоналізували в кінці 2016 року

"Приватбанк" планують продати протягом наступних п'яти років, повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Ми протягом наступного тижня, максимум двох, затвердимо на Кабміні нову стратегію, яка передбачає вихід повністю держави з капіталу "Приватбанку". Тобто банк ми плануємо повністю передати у приватний сектор протягом 5 років", - сказав міністр.

Що стосується ціни, то за словами міністра, її визначить ринок. Сума залежатиме від ефективності менеджменту, якості регулювання банківського сектору та ринкових умов.

"Є п'ять років, і я впевнений, що це дозволить отримати максимально привабливий результат для платників податків", - додав міністр.

У свою чергу голова правління "Приватбанку" Петр Крумханзл повідомив, що в керівництво банку можуть призначити іноземців.

"Я не виключаю, що приведу своїх колег та спеціалістів, які працюють в цій сфері", - сказав він.

Пан Крумханзл повідомив, що є цілий ряд завдань, які стоять перед націоналізованим банком. Їх мають вирішувати спеціалісти світового рівня.

В січні наглядова рада націоналізованого "Приватбанку" призначила на посаду голови правління 51-річного чеха Петра Крумханзла.

До цього його очолював відомий український фахівець Олександр Шлапак.

Найбільший банк країни, який належав мільярдеру Ігорю Коломойському, націоналізували через великі борги наприкінці грудня 2016 року.

Цьому передували тривалі перемовини з власниками, а також спеціальне засідання уряду та РНБО.

ГПУ, НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура взялися розслідувати одразу кілька справ, пов'язаних із "Приватбанком".

НБУ заявив, що держава змушена перейти до примусового стягнення боргів колишніх власників, оскільки строк добровільної реструктуризації цих кредитів витік.

У свою чергу колишній головний акціонер банку Ігор Коломойський твердить, що переговори про реструктуризацію боргів ідуть згідно з планами.‎