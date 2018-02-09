Київрада підтримала знесення споруди УПЦ МП біля Історичного музею

Копирайт изображения unian Image caption Споруда УПЦ МП поблизу Національного музею історії України

Містобудівна комісія Київської міської ради дев'ятого лютого підтримала петицію щодо знесення незаконної споруди УПЦ Московського Патріархату на території Національного музею історії України.

Відповідне рішення депутати ухвалили майже одноголосно. "За" висловились 18 з 19 депутатів під час засідання постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

Електронна петиція зібрала понад 11 тисяч підписів. Щоб звернення розглянули - потрібно щонайменше 10 тисяч.

На засіданні ініціатор звернення - В'ячеслав Толпига - наголосив, що незаконно побудована споруда-каплиця УПЦ МП належить до особливо цінних земель історико-культурного призначення, а територія є пам'яткою історії національного та місцевого значень. Про це повідомляють на сайті Київської міської ради.

Що далі?

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"Комісія підтримує петицію і доручає виконавчому органу здійснити всі необхідні юридичні і правові дії, щоби виконати петицію по факту", - наголосив депутат Київради Олександр Харченко, передає Укрінформ.

Комісія рекомендувала міському голові підтримати відповідну петицію. Про це наголосив сам очільник комії Київради з питань містобудування Олександр Міщенко.

Протокол засідання опублікують не пізніше 12 лютого. Тоді мер столиці Віталій Кличко має доручити структурним підрозділам розібратися з питанням.

До цього процесу також мають залучити представників Національного музею історії України.

Директорка музею історії України Тетяна Сосновська повідомила, що позов до суду проти релігійної організації, яка опікується забудовою, подаватиме сам музей.

Зараз пані Сосновська збирає оригінали документів, які зможуть підтвердити незаконність зведеної споруди.

Раніше Міністерство культури повідомило, що готує судовий позов щодо незаконного захоплення земельної ділянки на території Національного музею історії України в центрі столиці.

"Єдиним законним користувачем земельної ділянки станом на сьогодні є Національний музей історії України. Законні права музею, як землекористувача, порушено протиправними діями релігійної громади УПЦ", - повідомили у міністерстві.

Там додали, що Мінкульт візьме участь у розгляді справи та повторно надішле до правоохоронних органів звернення щодо незаконної будови біля фундаменту Десятинної церкви.

Копирайт изображения PAVLO KALIUK Image caption Акція з вимогою демонтувати споруду, 3 лютого 2018

Третього лютого в цьому місці відбулися акції протесту. Учасники мітингу вимагали демонтувати незаконну, за їхніми словами, споруду УПЦ МП поблизу Національного історичного музею України.