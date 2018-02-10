У Краматорську відкрили меморіал до річниці обстрілу
У Краматорську Донецької області встановили пам'ятник жертвам воєнних дій у 2015 році "Скільки людей ще має загинути?". Про це повідомили в ГО "Інформаційна Безпека".
"Відкриття меморіалу призначено пам'яті загиблих на Сході України внаслідок війни розв'язаної Російською Федерацією у 2014 році", - зазначили організатори.
Захід пройшов на вулиці Двірцевій міста Краматорськ за участю громадських організацій та місцевої влади.
Зазначають, що меморіал встановили на тому ж місці, куди 10 лютого 2015 року влучив один з реактивних снарядів бойовиків.
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Три роки тому Краматорськ обстріляли системами залпового реактивного вогню проросійські бойовики з боку Горлівки.
Тоді загинули 17 людей, у тому числі цивільні, снаряди влучали у житловий сектор.
Росія відкидає звинувачення щодо своєї причетності до конфлікту на Донбасі.