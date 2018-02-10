У Краматорську відкрили меморіал до річниці обстрілу

Копирайт изображения ГО "Інформаційна Безпека"

У Краматорську Донецької області встановили пам'ятник жертвам воєнних дій у 2015 році "Скільки людей ще має загинути?". Про це повідомили в ГО "Інформаційна Безпека".

"Відкриття меморіалу призначено пам'яті загиблих на Сході України внаслідок війни розв'язаної Російською Федерацією у 2014 році", - зазначили організатори.

Захід пройшов на вулиці Двірцевій міста Краматорськ за участю громадських організацій та місцевої влади.

Копирайт изображения ГО "Інформаційна Безпека"

Зазначають, що меморіал встановили на тому ж місці, куди 10 лютого 2015 року влучив один з реактивних снарядів бойовиків.

Три роки тому Краматорськ обстріляли системами залпового реактивного вогню проросійські бойовики з боку Горлівки.

Тоді загинули 17 людей, у тому числі цивільні, снаряди влучали у житловий сектор.

Росія відкидає звинувачення щодо своєї причетності до конфлікту на Донбасі.