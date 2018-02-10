Італія: в Мачераті пройшов антирасистський мітинг
Кілька тисяч протестувальників вийшли на вулиці в італійському місті Мачерата, де тиждень тому праворадикал застрелив чоловіка та завдав поранень шістьом людям, яких він вважав мігрантами.
Міський голова зазначив, що через цей інцидент у соціальних мережах ширилася "ненависть".
Міський голова Романо Каранчіні попросив скасувати демонстрацію, щоб підтримати спокій у місті, але регіональна влада все ж підтримала цю акцію, повідомляє агентство AFP.
Школи та церкви закрили через побоювання сутичок. Магазини також зупинили роботу опівдні.
В Італії 4 березня пройдуть загальнонаціональні вибори, питання міграції - одне з ключових.
На судовому засіданні у вівторок нападник-стрілець Лука Траїні зізнався, що зважився на атаку через смерть дівчини, про яку почув, коли слухав радіо в автомобілі.
Він мав на увазі вбивство 18-річної дівчини. Раніше повідомлялося, що її тіло було знайшли розчленованим у двох валізах. Тоді затримали чоловіка з Нігерії.
У четвер ввечері також сталися зіткнення кількох десятків активістів з ультраправої групи Forza Nuova та поліцією.