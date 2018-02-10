Італія: в Мачераті пройшов антирасистський мітинг

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Кілька тисяч протестувальників вийшли на вулиці в італійському місті Мачерата, де тиждень тому праворадикал застрелив чоловіка та завдав поранень шістьом людям, яких він вважав мігрантами.

Міський голова зазначив, що через цей інцидент у соціальних мережах ширилася "ненависть".

Копирайт изображения Reuters Image caption Стрілець Лука Траїні брав участь у регіональних виборах від антиімміграційної партії "Північна Ліга" минулого року.

Міський голова Романо Каранчіні попросив скасувати демонстрацію, щоб підтримати спокій у місті, але регіональна влада все ж підтримала цю акцію, повідомляє агентство AFP.

Школи та церкви закрили через побоювання сутичок. Магазини також зупинили роботу опівдні.

В Італії 4 березня пройдуть загальнонаціональні вибори, питання міграції - одне з ключових.

На судовому засіданні у вівторок нападник-стрілець Лука Траїні зізнався, що зважився на атаку через смерть дівчини, про яку почув, коли слухав радіо в автомобілі.

Він мав на увазі вбивство 18-річної дівчини. Раніше повідомлялося, що її тіло було знайшли розчленованим у двох валізах. Тоді затримали чоловіка з Нігерії.

У четвер ввечері також сталися зіткнення кількох десятків активістів з ультраправої групи Forza Nuova та поліцією.