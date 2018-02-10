Міноборони Британії: "бітлів" з "ІД" треба судити в Гаазі

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Двох британських бойовиків із угруповання "Ісламська держава", яких упіймали в Сирії, треба ув'язнити не в Гуаантанамо, а доправити до міжнародного кримінального суду в Гаазі, заявив заступник міністра оборони Британії Тобіас Еллвуд.

"Попри своє походження, терористи мають бути притягнуті до відповідальності прозоро і справедливо", - сказав пан Еллвуд в інтерв'ю двом британським виданням і додав, що їх мають доправити до Гааги.

Бойовиків із Британії Александа Коті та Ель Шафі Ельшейха захопили війська сирійських курдів, що діють за підтримки США.

34-річний Александа Коті і 29-річний Ель Шафі Ельшейх - родом із західного Лондона, їх ідентифікували завдяки відбиткам пальців та іншим біометричним даним.

За даними BBC, обох вже позбавили британського громадянства.

Коті та Ельшейх - двоє з чотирьох членів угруповання "Ісламська держава", що мали британське громадянство. Четвірка бойовиків отримала прізвисько "Бітлз" через свій британський акцент.

В якій країні судитимуть бойовиків?

Сирійські сили, які захопили бойовиків, стверджують, що чекають запит про їхню видачу - з будь-якої країни.

Бойовиків вже запропонували ув'язнити в Гуантанамо на Кубі.

Серед альтернативних варіантів - передати справу "бітлів" до кримінального суду в Сполучених Штатах. Або ж до міжнародного кримінального суду в Гаазі, який також розглядає звинувачення у геноциді, злочини під час війни чи агресії, а також злочини проти людяності.

Заступник міністра оборони Британії Тобіас Еллвуд втратив брата під час атаки на Балі в 2002 році і сам опинився в епіцентрі нападу у Вестмінстері торік.

В інтерв'ю Times і Daily Telegraph пан Еллвуд заявив, що те, що відбувається у в'язниці Гуантанамо суперечить Женевській конвенції, і заклад не може перешкоджати джадидистській загрозі в світі.

За його словами, в Гаазі гарантують, що злочинців притягнуть до відповідальності "прозоро і справедливо".

В'язниця в Гуантанамо опинилася в центрі скандалу після того, як стало відомо, що ув'язнених там катували.

Про те, що два бойовика, яких упіймали, мають постати перед судом, раніше заявили і родичі деяких їхніх жертв.

Міністерство оборони США підтвердило, що членів угруповання "Бітлз" затримали під час операції "Демократичні сили Сирії", але подальші заходи досі розглядають.

"Ми плануємо затримувати кожного, хто повинен відповісти за дії, у яких їх звинувачують", - сказав майор Адріан Ренкін Геллоуей.

Копирайт изображения UNKNOWN/HO VIA MET POLICE, KOTEY, HANDOUT Image caption Зліва направо: Мухаммед Емвазі, Ейн Девіс, Александа Коті і Ель Шафі Ельшейх

Хто такі "Бітлз" з "ІД"

Заручники, яким вдалося втекти, або яких відпустили, розповідали у багатьох інтерв'ю, що їх охороняли, допитували і катували четверо бойовиків, які говорили з британським акцентом.

Очолював групу Мохаммед Емвазі, більш відомий у британській пресі як "Джихадист Джон". Він загинув від ракетного удару в листопаді 2015 року. Його знали завдяки жорстоким убивства британських і американських заручників, які він знімав на відео.

Ще одного із "Бітлз" раніше заарештували і засудили в Туреччині.

За повідомленням американської влади, четверо бойовиків відрізали голову щонайменше 27 громадянам західних країн.

За даними Держдепу США, лідером групи джихадистів був Емвазі. У відеозаписах, які поширювала "ІД" саме він був людиною у масці, який насміхався над західними країнами, а потім відрізав голови заручникам.

Ейн Девіс ув'язнений у Туреччині. Його затримали в Стамбулі в 2015 році.

Серед людей, вбивства яких були зняті на відео, - британські гуманітарні працівники Девід Хейнс і Алан Хеннінг, американські журналісти Джеймс Фоулі і Стівен Сотлофф і американець Пітер Кассіг.