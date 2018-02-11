Що відомо про катастрофу Ан-148 у Підмосков'ї

Копирайт изображения Reuters Image caption Пошуки на місці катастрофи літака у Підмосков'ї

Пасажирський літак Ан-148 "Саратовских авіаліній" вилетів з Москви до Орська в Оренбурзькій області. На борту були 65 пасажирів і шість членів екіпажу. Через кілька хвилин після зльоту літак зник з екранів радарів.

Уламки літака знайшли в Раменському районі Підмосков'я. За попередніми даними, всі хто перебував на борту, загинули.

Російські рятувальники повідомили, що на місці катастрофи знайшли один "чорний ящик", однак ця інформація не підтвердилася.

Очільник департаменту Консульської служби МЗС України Василь Кирилич у Twitter повідомив, що українців у цьому літаку не було.

"За попередньою інформацією консула, громадян України не було на борту літака Ан-148, що зазнав катастрофи в Підмосков'ї", - повідомив він.

Чи повідомляв пілот про несправності?

Ан-148 вилетів з аеропорту Домодєдово о 14:21 за московським часом. Лише через декілька хвилин екіпаж перестав виходити на зв'язок із диспетчером. "Саратов 703, відповідай! У курсі, що з Саратов 703? Москва кличе і кличе", - цю фразу з радіопереговорів із літаком Ан-148 оприлюднив телеграм-канал Mash.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Раменський район на околиці Москви 11 лютого 2018 року, російські екстрені служби працюють на місці катастрофи.

Досі незрозуміло, чи повідомляв пілот Ан-148 про несправності. "Газета.Ru" з посиланням на анонімне джерело стверджує, що пілот встиг повідомити ці дані авіадиспетчерів і нібито мав аварійно посадити літак у "Жуковському".

Однак прес-служба аеропорту "Жуковський" повідомила Російській службі Бі-бі-сі, що його диспетчери таких запитів не отримували. Телеграм-канал Mash із посиланням на диспетчера аеропорту Домодєдово повідомляє, що йому пілот також не повідомляв про несправності.

Те ж джерело повідомило, що під час допиту авіадиспетчер у Домодєдово підтвердив: літак злетів у штатному режимі, пілот отримав дозвіл на підйом на 110-й ешелон, проте на 70-му ешелоні літак раптом почав зниження і перестав виходити на зв'язок.

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Знижувався чи набирав висоту?

Невдовзі після катастрофи ЗМІ звернули увагу на дивні дані польоту Ан-148, які зафіксував сайт Flightradar.

Спочатку літак набрав висоту в 1800 метрів і летів зі швидкістю 600 кілометрів на годину. Але потім Ан-148 раптом спочатку знизився до висоти 1500 метрів, потім знову піднявся до 1800 метрів, а тоді почав падати. На позначці в 900 метрів він зник з екранів радарів.

Чи було зіткнення?

Джерела "Інтерфаксу" повідомили, що Ан-148 нібито зіткнувся з вертольотом "Пошти Росії". Це відомство неодноразово згадували через катастрофу - ЗМІ спочатку висували версії, що і сам літак належав "Пошті Росії", але в компанії це спростували.

Катерина Крудова, прес-секретар "Пошти Росії", сказала Російській службі Бі-бі-сі: "У нас немає вертольотів. Весь наш парк - це два літаки". Пізніше рятувальники заявили, що на місці події уламків вертольота немає.

У "Пошті Росії" також пояснили, чому на перші кадри з місця катастрофи потрапили конверти з її емблемою. У компанії пояснили, що, крім пасажирів, літак дійсно перевозив 20 кілограмів поштової кореспонденції.

Що робить влада?

Слідчий комітет відкрив кримінальну справу про порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело до смерті людей. На місці катастрофи працює слідча група.

У свою чергу "Ространснадзор" проведе позапланову перевірку "Саратовських авіаліній". Поки ніяких офіційних версій про причини катастрофи Ан-128 не було. Однак деякі ЗМІ з посиланням на очевидців говорять про проблеми з двигуном.

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Чи був вибух?

Mash із посиланням на неназвані джерела пише, що попередня причина аварії Ан-148 - відмова і подальший вибух одного з двигунів.

"Спершу щось вибухнуло під крилом, і воно загорілося. Після цього була ще один спалах, і літак різко впав. Спалах бачили всі. Все було так швидко", - розповів Mash очевидець.

Крім того, деякі очевидці стверджують, що літак загорівся ще під час падіння.

Що це за літак?

Ан-148 - спільна розробка України та Росії. Спочатку літак випускався на Харківському державному авіапідприємстві, потім його почали випускати і в Росії, але після конфлікту на сході України і анексії Криму виробництво літаків в Росії завершили.

Літак, що розбився, випустило Воронезьке авіабудівне об'єднання (ВАСО) у 2010 році. На заводі уточнили, що створять власну спецкомісію для розслідування катастрофи.

У Росії Ан-148 активно закуповували державні служби, у тому числі міністерство оборони. У 2014 році через збройний конфлікт на території України, виробництво зупинили, оскільки велика частина деталей для літака була з України.

"Московський комсомолець" з посиланням на джерела в "Ространснагляді" повідомляє, що технічний стан літака могло викликати питання - нібито масло в редукторах замінювалося нерегулярно. Підтвердження цієї інформації немає.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ан-148 вилетів з аеропорту Домодєдово о 14:21 за московським часом.

Як обслуговували літак?

Ан-148 з реєстраційним номером RA-61704 перебуває у лізингу авіакомпанії "Саратовські авіалінії", яка переважно літає Росією і виконує лише один міжнародний рейс - до Єревана. Авіапарк складається із літаків Ан-148, Як-42 і Embraer E-195. Досі в авіакомпанії авіакатастроф не було.

За даними Росавіації, "Саратовські авіалінії" займають 19-е місце за пасажирообігом у Росії. У 2017 році авіакомпанія перевезла майже 800 тисяч пасажирів, а також понад тисячу тонн вантажу і пошти.

Літак, що розбився належить "Ільюшин фінанс". Компанія "Саратовські авіалінії" взяла його в лізинг у 2017 році. За даними журналу "Зліт", всього авіакомпанія отримала п'ять машин, які з 2010 до 2015 року активно використовувала авіакомпанія "Росія".

Олег Смірнов, голова Комісії із цивільної авіації Громадської ради "Ространснагляду", зазначає, що Ан-148 "вважають придатним до польотів, пройшов сертифікацію", а всі "дитячі хвороби", які були в літака, давно усунули.

"Треба дочекатися розшифровки чорних ящиків і висновків державної комісії. Поки будь-які висновки робити рано", - сказав Смирнов Російській службі Бі-бі-сі.