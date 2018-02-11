Карнавал у Болівії: через вибух газу загинули вісім людей

Копирайт изображения EPA Image caption Вибух стався поблизу головного маршруту параду

Принаймні вісім людей загинули у Болівії на фестивалі в місті Оруро. Це сталося внаслідок вибуху газової каністри, яку використовував вуличний продавець.

Понад 40 людей поранені, повідомляє місцева влада. Принаймні троє дітей загинули.

Щорічно на карнавальні свята в Оруро збираються 450 тисяч людей, ще шість тисяч - це танцюристи.

Вибух стався у суботу ввечері на переповненій вулиці, поруч із місцем інциденту пролягав головний маршрут параду.

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Президент Ево Моралес написав у Twitter, що він "стурбований звісткою про загибель людей через вибух".

Місцеві ЗМІ повідомили, що інцидент був випадковим.

Карнавал Оруро проводять вже понад два століття, він є об'єктом культурної спадщини Організації Об'єднаних Націй.