Карнавал у Болівії: через вибух газу загинули вісім людей
Принаймні вісім людей загинули у Болівії на фестивалі в місті Оруро. Це сталося внаслідок вибуху газової каністри, яку використовував вуличний продавець.
Понад 40 людей поранені, повідомляє місцева влада. Принаймні троє дітей загинули.
Щорічно на карнавальні свята в Оруро збираються 450 тисяч людей, ще шість тисяч - це танцюристи.
Вибух стався у суботу ввечері на переповненій вулиці, поруч із місцем інциденту пролягав головний маршрут параду.
Президент Ево Моралес написав у Twitter, що він "стурбований звісткою про загибель людей через вибух".
Місцеві ЗМІ повідомили, що інцидент був випадковим.
Карнавал Оруро проводять вже понад два століття, він є об'єктом культурної спадщини Організації Об'єднаних Націй.