Копирайт изображения Getty Images Image caption Весілля відбудеться 19 травня

Принц Гаррі та Меган Маркл розкрили деталі їхнього королівського весілля, яке відбудеться 19 травня.

Пара побереться опівдні в каплиці Святого Георгія, що у Віндзорському замку.

О 13:00 за Лондоном (о 15:00 за Києвом) вони проїдуть в кареті через Віндзор, Беркшир.

У Кенсінгтонському палаці повідомляють, що пара "дуже вдячна за численні побажання, які вони отримали".

Палац також підтвердив, що пару одружить архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі.

Каплиця Святого Георгія, де відбудеться церемонія, вміщає близько 800 людей. Тож, обстановка буде більш затишною, ніж на весіллі герцога і герцогині Кембриджських у Вестмінстерському абатстві.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пара побереться в каплиці Святого Георгія, що у Віндзорському замку

Після служби весільна процесія пройде по маршруту, включаючи Касл Хілл, Хай Стрит, Шит Стрит, Кінгс Роуд, Альберт Роуд, Лонг Волк і назад до Віндзорзького замку.

"Вони сподіваються, що ця коротка мандрівка дасть можливість багатьом людям зібратися навколо Віндзора та насолодитися атмосферою цього особливого дня", - сказали у Кенсінгтонському палаці.

Цього вечора принц Чарльз проведе приватний вечірній прийом для подружжя, близьких друзів і родичів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пані Маркл похрестять в Англіканській Церкві перед весіллям

Брат принца Гаррі - принц Вільям - зазвичай відвідує фінал Кубка Англії з футболу і вручає трофеї, оскільки він є президентом футбольної асоціації.

Минулого місяця принц Вільям жартував про те, чи буде він дружбою: "Брат досі мене не запитував, це може стати делікатною проблемою".

Він сказав, що "все ще працює" над збігом дати весіллі та футбольного матчу. Час матчу досі підтверджено.

Королівська родина заплатить за весілля, включаючи обслуговування, музику, квіти та прийом.

Пані Маркл похрестять в Англіканській Церкві перед весіллям.

Захід відбудеться лише через місяць після того, як у герцога і герцогині Кембриджських народиться третя дитина.