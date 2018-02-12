Лагард: міжнародне регулювання криптовалют - неминуче

Копирайт изображения AFP Image caption За останній місяць вартість біткоїна до долара впала на 40%

Директор Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард каже, що запровадження державного регулювання криптовалют є лише питанням часу.

"Це є неминучим. Цілком очевидно, що це є сферою, де потрібні міжнародне регулювання і відповідний нагляд", - заявила вона в інтерв'ю CNN Money.

"Схоже, (з використанням криптовалют) відбувається досить багато тіньової діяльності", - зазначила пані Лагард під час Світового урядового саміту у Дубаї у неділю.

Крістін Лагард також твердить, що МВФ намагається активно протидіяти тому, щоб цифрові валюти використовувалися для відмивання грошей чи фінансування тероризму.

Що слід регулювати?

Водночас вона вважає, що регулювання має зосередитися не стільки на суб'єктах, які використовують криптовалюти, а на самій діяльності - хто і що робить у цій сфері, і чи здійснюється така діяльність із відповідними ліцензіями та під відповідним наглядом.

Від 2009 року, коли було оголошено про створення біткоїну, використання цифрових валют відбувається у правовому вакуумі. Проте нині уряди різних країн починають приділяти цій проблемі більше уваги, і попереджають інвесторів про можливе шахрайство, пов'язане з використанням криптовалют.

У грудні минулого року Комісія з питань цінних паперів і фондового ринку США разом із Федеральним бюро розслідувань почали посилювати контроль над діяльністю компаній і трейдерів, що працюють із криптовалютами.

В Азії криптовалюти є особливо популярними. Китай і Південна Корея ужорсточили умови торгівлі криптовалютами. В Індії побоювання щодо нових обмежень та навіть чутки про заборону криптовалют призвели до значних коливань у вартості цифрових валют.

Учасники Всесвітнього економічного форуму у Давосі також говорили про те, що час запровадження міжнародного регулювання для криптовалют вже не за горами.

Британський прем'єр Тереза Мей також заявила, що її уряд "дуже серйозно" стежитиме за використанням криптовалют оскільки "їх використовують зокрема і злочинці".

Впродовж останнього місяця біткоїн суттєво впав, втративши до 40% своєї вартості. Тепер він коштує близько 8 700 доларів, тоді як ще у грудні його максимальний курс сягнув 19 343 долари.