Камбоджа депортувала сімох туристів через звинувачення у виробництві порнографії
Камбоджа депортувала сімох з десяти іноземних туристів, яким пред'явили звинувачення у виготовленні порнографії.
Групу іноземців заарештували в січні, щойно з'явились світлини з вечірки в місті Сієм Ріп, що на північному заході країни. На фото рухи людей нагадують імітацію статевого акту.
Сімох з них (громадян Великої Британії, Нової Зеландії та Канади) звільнили під заставу минулого тижня.
Їх депортувати і заборонили повертатись до Камбоджі, хоча звинувачення проти них - не зняті.
Троє інших туристів - з Великої Британії, Норвегії та Нідерландів - постануть перед судом за нібито організацію вечірки.
Всі десятеро заперечують звинувачення, кажучи, що вони не були оголені й не створювали жодних порнографічних матеріалів.
На розміщених на веб-сайті зображеннях кілька пар, одягнених в купальники, на підлозі вілли, ймовірно, демонструють сексуальні пози.
Місто Сієм Ріп - це ворота до руїн Ангкор-Ват, головного визначного храмового комплексу Камбоджі.
Місто користується популярністю серед туристів. Нічне життя курорту неабияк набрало обертів за останні кілька років, що викликає суперечки в Камбоджі з її консервативною культурою.