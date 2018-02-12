Копирайт изображения PA Image caption Поліція Камбоджі оприлюднила фото десятьох іноземців

Камбоджа депортувала сімох з десяти іноземних туристів, яким пред'явили звинувачення у виготовленні порнографії.

Групу іноземців заарештували в січні, щойно з'явились світлини з вечірки в місті Сієм Ріп, що на північному заході країни. На фото рухи людей нагадують імітацію статевого акту.

Сімох з них (громадян Великої Британії, Нової Зеландії та Канади) звільнили під заставу минулого тижня.

Їх депортувати і заборонили повертатись до Камбоджі, хоча звинувачення проти них - не зняті.

Троє інших туристів - з Великої Британії, Норвегії та Нідерландів - постануть перед судом за нібито організацію вечірки.

Всі десятеро заперечують звинувачення, кажучи, що вони не були оголені й не створювали жодних порнографічних матеріалів.

Копирайт изображения WWW.POLICE.GOV.KH Image caption Поліцейські оприлюднили фото людей, що імітують статеві акти на вечірці

На розміщених на веб-сайті зображеннях кілька пар, одягнених в купальники, на підлозі вілли, ймовірно, демонструють сексуальні пози.

Місто Сієм Ріп - це ворота до руїн Ангкор-Ват, головного визначного храмового комплексу Камбоджі.

Місто користується популярністю серед туристів. Нічне життя курорту неабияк набрало обертів за останні кілька років, що викликає суперечки в Камбоджі з її консервативною культурою.