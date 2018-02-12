Соратники Саакашвілі повідомили про його затримання

Копирайт изображения UNIAN Image caption Міхеіла Саакашвілі затримали поблизу офісу Руху Нових сил у центрі Києва

Міхеіла Саакашвілі затримали поблизу офісу Руху Нових сил у центрі Києва. Про це йдеться у повідомленні на сторінці політика у мережі Facebook.

"Щойно біля офісу Руху Нових сил на пров. Музейному невідомі в масках схопили та повезли у невідомому напрямку Михайла Саакашвілі", - йдеться у повідомленні.

Прес-секретар "Руху нових сил" Мар'яна Поштар уточнила BBC Україна, що затримання відбулося у кав’ярні, поблизу офісу на Музейному провулку. Разом з політиком перебували ще кілька представників "Руху нових сил". По тому політика повезли у невідомому напрямку.

"Нічний арешт (запобіжний захід - Ред.) сплив тиждень тому. Саакашвілі планував сьогодні ввечері зустріч з київським активом, у неділю планували великий марш за імпічмент президента. Зараз дзвонимо в усі прес-служби правоохоронних органів, ніхто відповідальність на себе за це не взяв", - додала Мар'яна Поштар.

Особистий прес-секретар пана Саакашвілі Тетяна Баграновська, яка перебувала з політиком у кав’ярні під час затримання, також повідомила BBC Україна, що імовірно його затримали представниками спецпідрозділу Альфа та Державної прикордонної служби. За її словами у затриманні брало участь близько 15 осіб, тривала операція кілька хвилин.

Соратник пана Саакашвілі Давід Сакварелідзе опублікував у мережі Fcebook відео, на якому видно людей у спецформі в кав’ярні.

За словами пані Баграновської, зараз активісти політичної сили Саакашвілі планують їхати у напрямку аеропортів, оскільки підозрюють, що політика можуть депортувати.

В СБУ та ГПУ вже прокоментували, що не затримували Міхеіла Саакашвілі.

BBC Україна стежить за перебігом цієї справи, новина оновлюється.