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Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі , звідки він прибув, порушивши українське законодавства. Про це BBC Україна повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

«Його примусово повернули до країни, з якої він прибув - до Польщі» - заявив пан Слободян.

За словами представника Держприкордонслужби, Міхеіла Саакашвілі відправили з аеропорту Бориспіль.

Також він не уточнив, яким саме літаком відправили політика - рейсовим чи чартерним.

Своєю чергою у Прикордонній службі Польщі вже також повідомили, що прийняли пана Саакашвілі.

"Підставою для ухвалення такого рішення була заява про реадмісію, яку Національна міграційна служба України подала до керівника прикордонної служби. Враховуючи той факт, що Міхеіл Саакашвілі є чоловіком громадянки держави-члена Європейського Союзу, запит української сторони був позитивно оцінений." - йдеться у повідомленні на офіційному сайті.

Соратник пана Саакашвілі Давід Сакварелідзе також повідомив у мережі Facebook, що той вже у Варшаві.

"Відзвонився. Він у Варшаві"- написав пан Сакварелідзе.

Прихильники Міхаіла Саакашвілі заявляють, що збираються пікетувати Адміністрацію президента.

Вдень соратники пана Саакашвілі розповіли, що лідера "Руху нових сил" затримали співробітники Держприкордонслужби в ресторані у центрі Києва, неподалік офісу політсили.

Разом з політиком перебували ще кілька представників його політичної сили. По тому пана Саакашвілі повезли у невідомому напрямку.

Олег Слободян пояснив, що військовослужбовці Держприкордонслужби спільно з представниками Міграційної служби та Національної поліції доводили до Міхеіла Саакашвілі рішення компетентного органу про його повернення до країни попереднього перебування. Після того вони зустріли опір, тому застосувати силу.

Як повідомлялося, 22 вересня 2017 року Мостиський суд Львівської області визнав М.Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України зі сторони Польщі.

З січня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відмовив пану Саакашвілі у позовних вимогах до державної міграційної служби у визнанні його біженцем.

6 лютого Окружний адмінсуд суд Києва повторно не задовольнив скаргу Міхеіла Саакашвілі на рішення Міграційної служби про відмову в оформленні документів про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.