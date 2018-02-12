У США представили портрети Барака та Мішель Обами
Колишній президент США Барак Обама та його дружина Мішель відвідали презентацію їхніх офіційних портретів в Національній портретній галереї у Вашингтоні.
Барак Обама назвав "достатньо витонченим" свій портрет, виконаний художником Вайлі Кьянде, відомим своїм стилем зображення афроамериканців.
"Вау", - сказала Мішель Обама, коли побачила свій портрет, намальований художницею-афроамериканкою Емі Шералд, чиї роботи зачіпають питання соціальної справедливості.
Режисер Стівен Спілберг та актор Том Хенкс були серед гостей на урочистій презентації.
"Ще ніхто з мого родинного дерева, наскільки я можу згадати, не мав портрета", - наголосив пан Обама.
Він пожартував, що найбільш наближеним до портрета була його фотографія з альбому випускників.
Пан Вайлі намалював Барака Обаму в саду, в яскравих кольорах.
"Можливість бути першим афроамериканським живописцем, який намалює першого афроамериканського президента Сполучених Штатів, була абсолютно приголомшливою", - сказав емоційно пан Вайлі.
Емі Шералд зобразила колишню першу леді в спокіних тонах на рівному тлі.
Обама високо оцінив картину пані Шералд. Він відзначив, що художниця змогла зобразити "сексуальність" його дружини.
Пані Обама похвалила роботу художниці.
"Я думаю про всіх дівчат з різним кольором шкіри, які прийдуть і побачать когось, хто виглядає так, як і вони, і висить на стіні цієї великої американської установи", - сказала колишня перша леді США.
"І я знаю, який вплив це матиме на їхні життя", продовжила вона, "тому що я була однією з цих дівчат".