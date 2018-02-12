У США представили портрети Барака та Мішель Обами

Копирайт изображения Getty Images Image caption Портрети Барака та Мішель Обами

Колишній президент США Барак Обама та його дружина Мішель відвідали презентацію їхніх офіційних портретів в Національній портретній галереї у Вашингтоні.

Барак Обама назвав "достатньо витонченим" свій портрет, виконаний художником Вайлі Кьянде, відомим своїм стилем зображення афроамериканців.

"Вау", - сказала Мішель Обама, коли побачила свій портрет, намальований художницею-афроамериканкою Емі Шералд, чиї роботи зачіпають питання соціальної справедливості.

Режисер Стівен Спілберг та актор Том Хенкс були серед гостей на урочистій презентації.

"Ще ніхто з мого родинного дерева, наскільки я можу згадати, не мав портрета", - наголосив пан Обама.

Він пожартував, що найбільш наближеним до портрета була його фотографія з альбому випускників.

Копирайт изображения AFP Image caption Барак Обама та його дружина Мішель на презентації своїх портретів

Пан Вайлі намалював Барака Обаму в саду, в яскравих кольорах.

"Можливість бути першим афроамериканським живописцем, який намалює першого афроамериканського президента Сполучених Штатів, була абсолютно приголомшливою", - сказав емоційно пан Вайлі.

Емі Шералд зобразила колишню першу леді в спокіних тонах на рівному тлі.

Обама високо оцінив картину пані Шералд. Він відзначив, що художниця змогла зобразити "сексуальність" його дружини.

Пані Обама похвалила роботу художниці.

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"Я думаю про всіх дівчат з різним кольором шкіри, які прийдуть і побачать когось, хто виглядає так, як і вони, і висить на стіні цієї великої американської установи", - сказала колишня перша леді США.

"І я знаю, який вплив це матиме на їхні життя", продовжила вона, "тому що я була однією з цих дівчат".