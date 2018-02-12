Майнинг біткоїнів може призвести до нестачі електроенергії в Ісландії

Копирайт изображения AFP Image caption Ісландія на 100% задовольняє свої потреби в електроенергії з поновлюваних джерел

Майнинг біткоїнів в Ісландії увійшов в стадію швидкого, "експоненціального зростання".

На цю діяльність витрачається все більше і більше енергетичних ресурсів країни, заявив представник місцевої енергетичної компанії HS Orka.

В цьому році споживання електроенергії центрами майнингу біткоїнів, швидше за все, перевищить споживання енергії всім населенням, сказав Йоганн Сноррі Сігурбергссон.

За його словами, все більше людей хочуть займатися майнингом.

"Якщо всі ці проекти будуть реалізовані, у нас не вистачить електроенергії", - наголосив він в інтерв'ю ВВС.

В Ісландії живуть близько 340 тисяч людей.

В останні роки в країні відкривається все більше центрів з перероблення інформації, власників яких приваблює екологічно чиста репутація Ісландії. Майже 100% електроенергії острівної держави надходить з поновлюваних джерел.

Майнингом біткоїнів називають процес приєднання комп'ютерів до глобальної мережі біткоїнів та їхнього використання для підтвердження транзакцій між користувачами та цією криптовалютою, а також додавання їх до ланцюжка блоків інформації з метою генерації нових електронних грошей. Для майнингу потрібні комп'ютери з великими обчислювальними потужностями.

Користувачі, які першими виконують складні обчислення, отримують невеликі винагороди у формі біткоїнів. Якщо майнингова операція досить масштабна, на ній можна заробити пристойні гроші.

Експоненціальне зростання

"Зараз ми бачимо, я би сказав, експоненціальне зростання в тому, що стосується споживання електроенергії центрами з перероблення інформації", - говорить Йоганн Сноррі Сігурбергссон.

Він додає, що, за його підрахунками, в цьому році таким центрам знадобиться 840 гігаватів електроенергії для комп'ютерів і систем охолодження.

Все населення країни використовує приблизно 700 гігаватів електроенергії на рік.

"Я не думаю, що цей процес незабаром сповільниться", - говорить Йоганн Сноррі Сігурбергссон про центри перероблення інформації.

Копирайт изображения HS ORKA Image caption Йоганн Сноррі Сігубергссон попереджає про наслідки майнингу криптовалют для енергетики Ісландії

"Мені постійно дзвонять, або просто сюди приїжджають потенційні інвестори та представники компаній, які збираються відкрити такі центри", - продовжує він.

За його словами, проектів настільки багато, що якщо всі вони будуть здійснені, то в країні на них не вистачить електроенергії.

Його компанія, продовжує він, вважає за краще мати справу з фірмами, які пропонують довгострокові інвестиції.

Індустрія майнингу криптовалют в Ісландії отримала недавно новий імпульс для розвитку. У країні був запущений проект Moonlite. Це великий центр обробки інформації, де можна займатися майнингом різних криптовалют, зокрема біткоїнів.

Центр запрацює в цьому році, і на першій стадії йому знадобиться 15 мегаватів електроенергії.

Не всі впевнені, що індустрія майнингу піде на користь Ісландії.

Смаурі Маккарті, депутат парламенту від "Партії піратів", написав в Twitter: "Для майнингу криптовалют не потрібно майже ніякого персоналу, майнинг потребує мінімальних інвестицій, і з цих операцій практично не платять податків".

З ростом популярності криптовалют майнинг використовує все більше і більше ресурсів. Неурядова організація Sandbag проаналізувала використання електроенергії в Європі у 2017 році і стверджує, що майнинг призвів до підвищення попиту на енергію в секторі високих технологій.