Невістка Трампа опинилася в лікарні через конверт з порошком

  • 12 лютого 2018
Дружина старшого сина президента США Ванесса Трамп Копирайт изображения Getty Images
Image caption Дружина старшого сина президента США Ванесса Трамп

Невістку президента США Дональда Трампа Ванессу Трамп направили до лікарні після того, як вона відкрила конверт з білим порошком.

Листа з невідомим порошком всередині надіслали чоловіку Ванесси - старшому сину американського президента Дональду Трампу-молодшому.

Невістку Трампа та ще двох людей направили до лікарні для обстеження.

У поліції Нью-Йорка ВВС повідомили, що перевірили білий порошок у конверті та визначили, що він не становить загрози. Пані Трамп фізично не постраждала через знайдену у конверті речовину.

Згідно з повідомленням CBS New York, конверт також тримала у руках мати Ванесси Трамп.

Квартира, до якої принесли листа, пройшла процедуру знезараження.

Секретна служба заявила, що досліджує обставини появи "підозрілого пакета, адресованого одному з наших підзахисних".

У вересні 2017 року 40-річний Дональд Трамп-молодший відмовився від охорони збоку Секретної служби для себе, своєї дружини та їхніх п'ятьох дітей. Проте через тиждень охорону всієї родини поновили.

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Image caption Дональд Трамп-молодший, його дружина Ванесса Трамп та їхні діти

Дональд Трамп-молодший працює у бізнесі, створеному батьком. Він одружився з Ванессою Кей Хейдон у листопаді 2005 року на курорті Мар-а-Лаго в штаті Флорида.

Тітка Дональда Трампа-молодшого, колишня суддя Меріен Трамп Баррі, провела церемонію вінчання молодят.

До одруження Ванесса Трамп працювала моделлю у Нью-Йорку. Вона знялася у телевізійній рекламі та фільмі "Кохання за правилами … та без", де головні ролі виконали Джек Ніколсон та Дайан Кітон.

Американські чиновники насторожено відносяться до будь-яких речовин, відправлених у конвертах, з 2001 року. Тоді у листах до законодавців та журналістів виявили сибірку. Загинули п'ятеро людей.

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