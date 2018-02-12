Невістка Трампа опинилася в лікарні через конверт з порошком

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дружина старшого сина президента США Ванесса Трамп

Невістку президента США Дональда Трампа Ванессу Трамп направили до лікарні після того, як вона відкрила конверт з білим порошком.

Листа з невідомим порошком всередині надіслали чоловіку Ванесси - старшому сину американського президента Дональду Трампу-молодшому.

Невістку Трампа та ще двох людей направили до лікарні для обстеження.

У поліції Нью-Йорка ВВС повідомили, що перевірили білий порошок у конверті та визначили, що він не становить загрози. Пані Трамп фізично не постраждала через знайдену у конверті речовину.

Згідно з повідомленням CBS New York, конверт також тримала у руках мати Ванесси Трамп.

Квартира, до якої принесли листа, пройшла процедуру знезараження.

Секретна служба заявила, що досліджує обставини появи "підозрілого пакета, адресованого одному з наших підзахисних".

У вересні 2017 року 40-річний Дональд Трамп-молодший відмовився від охорони збоку Секретної служби для себе, своєї дружини та їхніх п'ятьох дітей. Проте через тиждень охорону всієї родини поновили.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп-молодший, його дружина Ванесса Трамп та їхні діти

Дональд Трамп-молодший працює у бізнесі, створеному батьком. Він одружився з Ванессою Кей Хейдон у листопаді 2005 року на курорті Мар-а-Лаго в штаті Флорида.

Тітка Дональда Трампа-молодшого, колишня суддя Меріен Трамп Баррі, провела церемонію вінчання молодят.

До одруження Ванесса Трамп працювала моделлю у Нью-Йорку. Вона знялася у телевізійній рекламі та фільмі "Кохання за правилами … та без", де головні ролі виконали Джек Ніколсон та Дайан Кітон.

Американські чиновники насторожено відносяться до будь-яких речовин, відправлених у конвертах, з 2001 року. Тоді у листах до законодавців та журналістів виявили сибірку. Загинули п'ятеро людей.