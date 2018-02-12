Порошенко звільнив гендиректора "Укроборонпрому"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Гендиректора "Укроборонпрому" Романа Романова звільнили після прохання уряду

Президент України Петро Порошенко звільнив з посади гендиректора державного концерну "Укроборонпром" Романа Романова. Про це повідомляється на офіційному сайті президента.

Раніше на сайті Укроборонпрому з'явилася заява пана Романова про намір залишити посаду.

"Я прийняв рішення залишити свою посаду очільника ДК "Укроборонпром". Заяву про це я написав ще у минулому році, сподіваюсь, що президент України Петро Порошенко підтримає моє рішення", - повідомив чиновник, який очолив держконцерн у липні 2014 року.

Романов наголосив, що за 3,5 роки його роботи на чолі "Укроборонпрому" українській армії та іншим силовим структурам підприємства концерну передали "більш як 16 000 одиниць озброєння та військової техніки".

За його словами, "Укроборонпром" розірвав зв'язки з військово-промисловим комплексом Росії та запустив програму імпортозаміщення компонентів, які раніше купували у Росії.

У грудні 2017 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував пану Романову піти у відставку через заборгованість робітникам "Миколаївського суднобудівного заводу" збоку "Укроборонпрому".

31 січня 2018 року уряд попросив Порошенка звільнити гендиректора "Укроборонпрому".

У прес-службі "Укроборонпрому" повідомили, що бюджетний борг підприємству "Миколаївський суднобудівний завод" становить 80 млн грн, а невиплачена зарплата - 65 млн грн.

Наголошувалося, що для вирішення проблеми боргу по зарплаті на підприємстві треба вирішити подальшу долю недобудованого ракетного крейсера "Україна", утримання якого "з кінця 2014 року виконується виключно силами підприємства через те, що з бюджету не виділяються кошти".

Копирайт изображения Укроборонпром Image caption Недобудований ракетний крейсер "Україна" у Миколаєві

У січні 2018 року головою наглядової ради "Укроборонпрому" обрали ректора Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського" Михайла Згуровського.

Представником уряду у наглядовій раді "Укроборонпрому" став американець Ентоні Тетер, який у 2001-2009 роках обіймав посаду Директора Агентства передових оборонних дослідницьких проектів (DARPA) Міністерства оборони США.