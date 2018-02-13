У Британії колишнього футбольного тренера визнали винним у педофілії

Копирайт изображения PA Image caption Баррі Беннелл на судовому засіданні

У Великій Британії колишнього футбольного тренера Баррі Беннелла визнали винним у сексуальних злочинах проти хлопців у 1980-х роках.

Королівський суд Ліверпуля зауважив, що Беннелл мав "потужну владу" над гравцями-початківцями дитячих команд у віці від восьми до п'ятнадцяти років, а його правопорушення мали регулярний характер.

64-річного колишнього футбольного тренера засудили за 36 позовами, зокрема за непристойні дії та прояви сексуального насильства.

Журі ще не ухвалило рішень по сімох пунктах звинувачень і продовжить обговорення в середу.

Прокурори назвали Беннелла "хижим і рішучим педофілом".

Вони порівняли його з Ловцем дітей - персонажем книжки британського письменника Яна Флемінга "Піф-паф ой-ой-ой".

Жертви називали його будинок "раєм" для хлопців, де вони могли грати в ігри та їсти їжу з ресторанів.

Беннел ґвалтував хлопців під час подорожей, у машині по дорозі з та на тренуваннях, або у своєму будинку, де в нього були комп'ютерні ігри та екзотичні тварини - пума та мавпа.

У своїх показах суду Кріс Ансворс, який є однією з жертв колишнього футбольного тренера, повідомив, що Беннел зґвалтував його "близько півдюжини разів".

Він був футболістом-початківцем, який грав за місцевий клуб, а Беннелл працював футбольним агентом для "Манчестер Сіті".

Три терміни у в'язниці

Беннелл, який зараз відомий як Річард Джонс, через хворобу брав участь у судовому засіданні через відеозв'язок.

Присяжним повідомили, що Беннелла раніше засудили до трьох термінів ув'язнення у Великій Британії та США за сексуальні злочини проти хлопців.

Копирайт изображения JULIA QUENZLER Image caption Слухання справи Баррі Беннелла у британському суді

Колишній футбольний тренер вирішив не висувати будь-яких доказів чи свідків на свій захист і сказав поліції, що хворіє на рак, що спричинило в нього проблеми з пам'яттю.

Адвокат Беннелла звинуватив тих, хто подав скарги проти його підзахисного у вигадуванні розповідей та "слідуванні останній моді".

У січні 2018 року колишнього лікаря олімпійської збірної США з гімнастики Ларрі Нассара засудили до 175 років за численними звинуваченнями в сексуальних домаганнях і насильстві по відношенню до дівчат-гімнасток.