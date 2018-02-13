Меру Одеси Труханову повідомили про підозру - НАБУ

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Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили Одеському міському голові Геннадію Труханову про підозру у вчиненні кримінального злочину. Про це повідомили на сайті НАБУ.

Мера Одеси підозрюють у "привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем".

Також про підозру повідомили ще трьом посадовцям мерії Одеси - заступнику міського голови, директору департаменту комунальної власності та голові постійної комісії з питань комунальної власності міськради.

У НАБУ уточнили, що наразі вживають заходів, аби встановити місце перебування підозрюваних та, "у випадку їх відсутності, вирішуватиметься питання про оголошення їх у розшук".

Відомо, що затримано ще трьох осіб, а саме "одну посадову особу мерії Одеси та двох фізичних осіб-керівників компанії".

Слідство вважає, що ці всі особи "причетні до схеми із завдання збитків місцевому бюджету Одеси".

"Так, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу ДП Завод "Краян", за 185 млн грн у приватної структури, яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованим ліквідатором держпідприємства, за 11,5 млн грн", - пояснили у НАБУ.

Отримані від міської влади кошти, фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, керівник якої наразі перебуває в зоні АТО.

НАБУ та САП домоглися накладення арешту на рахунки приватної компанії-продавця будівлі.

"З того часу постійно вчиняються спроби зняття арешту з рахунків, у тому числі шляхом раптової зміни ціни договору в січні 2018 року", - уточнили у НАБУ.