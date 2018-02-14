Глава МЗС Нідерландів подав у відставку через брехню про Путіна

Копирайт изображения EPA Image caption Міністр закордонних справ Нідерландів Халбе Зейлстра

Міністр закордонних справ Нідерландів Халбе Зейлстра у вівторок подав у відставку, після зізнання, що збрехав про свою зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Зейлстра оголосив про відставку лише за кілька годин до відльоту з офіційним візитом до Москви

Про своє рішення міністр повідомив на засіданні парламенту, куди його викликали депутати для пояснень.

Під час своєї передвиборної кампанії у березні 2017 року Зейлстра стверджував, що 2006 року особисто чув, як Путін говорив про плани регіональної розбудови та створення "великої Росії".

Як уточнює Financial Times, в той час Зейлстра працював за контрактом з енергетичною групою Shell.

У понеділок цього тижня міністр визнав у інтерв'ю одній з нідерландських газет, що збрехав і насправді не був присутнім у приміщенні, де Путін нібито сказав відповідні слова.

За словами Зейлстра, таким чином він намагався лише захистити своє джерело інформації - людину, яка була присутня, коли лунали слова російського президента.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Очільник Нідерландів Халбе Зейлстра обіймає прем'єра Марка Рютте після власної заяви про відставку

В середу, заявивши про відставку, політик визнав, що зробив найбільшу помилку у своїй політичній кар'єрі.

"Я не бачу інших варіантів, окрім як вручити Його Величності прохання про відставку", - заявив міністр, чиї очі були переповнені слізьми.

Однак пан Зейлстра продовжує наполягати на тому, що пан Путін дійсно вимовив такі слова.

Російське посольство в Нідерландах висловило невдоволення реплікою пана Зейлстра, зазначивши, що його слова направлені на "хибне уявлення про справжні наміри Москви".

Зейлстра обіймав посаду міністра закордонних справ Нідерландів лише останні чотири місяці. Однак він - найближчий соратник прем'єр-міністра країни Марка Рютте і допоміг йому минулого року сформувати міжпартійну коаліцію.

Депутати поставили на голосування питання про довіру Рютте, коли з'ясували, що прем'єр дізнався правду кілька тижнів тому, але не повідомив про це парламенту. Проте вотум недовіри не оголосили.

"Брехня - це зло, але не смертельний злочин", - заявив прем'єр, додавши, що по суті заява очільника МЗС - правдива.

"Якщо ви поглянете, чим займається Росія останні 10-15 років, на ту політику, яку вона веде, ви будете змушені визнати, що політика ця націлена на розширення", - заявив Рютте.