Південна Корея заплатить за делегацію КНДР на Олімпіаді

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дівчата з північнокорейської групи підтримки на Олімпіаді в Пхьончхані

Південна Корея схвалила план сплати за розміщення північнокорейської делегації на зимових Олімпійських іграх.

Кошти внесе зі свого бюджету південнокорейське міністерство об'єднання.

У Пхьончхан, де відбуваються зимові Олімпійські ігри, приїхала делегація з КНДР у складі 400 людей. Серед них - танцівниці, музиканти, спортсмени та чиновники.

Візит делегації з КНДР викликав протести деяких мешканців Південної Кореї, які ставлять під сумнів наміри Пхеньяна досягти деескалації ситуації на Корейському півострові.

Навіть участь КНДР в Олімпійських іграх стала несподіванкою, враховуючи, що минулий рік позначився посиленням напруженості між Пхеньяном та міжнародною спільнотою через ядерні амбіції та ракетні випробування Північної Кореї.

Південнокорейський уряд запросив КНДР взяти участь в іграх. У Сеулі наголосили, що такий крок буде шансом на діалог і зменшення напруженості.

Та деякі мешканці Південної Кореї протестували проти такого рішення, попереджаючи, що це надасть КНДР платформу для пропаганди.

Копирайт изображения JENNI LIM/AFP/Getty Images Image caption Акція протесту в Сеулі проти участі КНДР в Олімпійських іграх

Рішення про інтеграцію хокеїсток з КНДР в жіночу команду з хокею Південної Кореї було особливо суперечливим, оскільки це означало, що деякі з юних спортсменок матимуть менше шансів зіграти.

Гроші Південної Кореї будуть направлені переважно на розміщення та харчування танцівниць з групи підтримки, оркестру, бійців тхеквондо та технічного персоналу.

Як повідомляє агентство Reuters, більшість членів делегації КНДР розмістили у розкішних готелях в Сеулі та поблизу олімпійських об'єктів у Пхьончхані.

За участь 22 північнокорейських спортсменів в іграх заплатить Міжнародний олімпійський комітет.

Південнокорейський міністр об'єднання Чхо Мен Ген наголосив, що участь КНДР в Олімпійських іграх є знаковою подією, що відкрила двері для побудови миру на Корейському півострові, повідомляє агентство Yonhap.

Він додав, що Сеул враховує санкції ООН проти Північної Кореї, покликані запобігти розвитку її програми озброєнь.

2002 року Південна Корея також сплатила витрати північнокорейської делегації з 600 людей на Азійських іграх у Пусані.