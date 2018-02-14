Саакашвілі й суди: що захист робитиме далі?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі, звідки він прибув, порушивши українське законодавство, заявили в українській Держприкордонслужбі

У вівторок адвокати Міхеіла Саакашвілі подали до Окружного адміністративного суду Києва позов до одразу кількох державних органів. Серед них - Державна міграційна служба, Адміністрація Держприкордонслужби та МВС.

Захисники пана Саакашвілі вимагають визнати незаконними дії цих відомств про повернення його до Польщі.

12 лютого пана Саакашвілі схопили в ресторані в Києві і силоміць вивезли до Польщі. Прикордонна служба повідомила, що виконала рішення міграційної служби про повернення пана Саакашвілі в країну, з якої він потрапив на територію України.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська відкрила провадження, аби з'ясувати, чи Саакашвілі реадмісували без порушень.

Чого прагне захист?

У позові пан Саакашвілі просить суд зобов'язати міграційну службу скасувати рішення про його повернення до Польщі.

Адвокат Саакашвілі Павло Богомазов пояснив ВВС Україна, що у позові захисники обґрунтовують, "чому не можна було проводити ті дії, які вони (міграційна служба. - Ред.) зробили" і намагаються витребувати через суд документи, на підставі яких пана Саакашвілі примусово вивезли з України.

Крім того, пан Саакашвілі як особа, позбавлена громадянства, досі перебуває під "додатковим захистом", оскільки захист оскаржив відмову у наданні йому цього статусу, додав адвокат.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Міхеїл Саакашвілі під час своєї прес-конференції у Варшаві. 13 лютого 2018

Другим аргументом захисник Саакашвілі називає кримінальну справу, яку порушено проти екс-очільника Одеської ОДА:

"Йому заборонено за межі України виїжджати, оскільки слідчі можуть викликати його на допити, або запобіжний захід йому робити", - додає адвокат.

Також захист Саакашвілі посилається на закон України про громадян та осіб без громадянства:

"Особа, яка позбавлена громадянства, але продовжує перебувати на території України - вважається такою, що проживає тут і відповідно також не може бути або екстрадована, або в інший порядок вивезена за межі України", - наголошує пан Богомазов.

Протягом минулого року та на початку цього року пана Саакашвілі часто викликали до різних зал суду.

Про "надання додаткового захисту"

У листопаді 2017 року пан Саакашвілі подав до суду на Державну міграційну службу, оскарживши відмову відомства надавати йому "додатковий захист" як особі, позбавленій громадянства.

У лютому 2018 року Київський апеляційний адмінсуд підтвердив, що міграційна служба законно відмовила Міхеілу Саакашвілі у наданні статусу біженця або особи, що потребує додаткового захисту.

Однак крапку у цій справі не поставлено, оскільки адвокати пана Саакашвілі вже оскаржили це рішення.

Якби колишньому президенту Грузії надали такий статус, це б унеможливило його депортацію з України.

Право на законне перебування в Україні у нього було до кінця лютого: міграційна служба 30 листопада 2017 року продовжила на три місяці дозвіл на законне перебування в Україні.

Позбавлення громадянства

Ще один незавершений судовий процес: екс-очільник Одеської ОДА оскаржує рішення президента Петра Порошенка про позбавлення його українського громадянства.

29 січня 2018 року касаційний адміністративний суд переніс розгляд цього позову пана Саакашвілі до пана Порошенка на 16 лютого.

"Ми плануємо йти з колегою на судове засідання 16 лютого", - повідомив адвокат Богомазов.

Кримінальна справа

Генпрокуратура та СБУ звинувачують Міхеіла Саакашвілі у сприянні злочинним організаціям й посяганні на цілісність України. За цією статтею йому загрожує від трьох до п'яти років ув'язнення.

Там стверджують, що він отримував кошти на акції від Сергія Курченка - бізнесмена з оточення екс-президента Віктора Януковича, який перебуває у Росії.

Сам Міхеіл Саакашвілі всі звинувачення заперечує.

26 січня 2018 року у цій справі Апеляційний суд Києва обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Строк дії запобіжного заходу завершився минулого тижня.

Справа про незаконний перетин кордону

Копирайт изображения Getty Images Image caption 10 вересня 2017 року Саакашвілі в оточенні своїх прибічників перетнув кордон України з Польщею, хоча цьому намагалися завадити українські прикордонники

10 вересня 2018 року Міхеіл Саакашвілі - попри спротив української влади - прорвався до України разом з низкою своїх соратників. Після цього відносно нього порушили адміністративну справу.

Крапку у цій справі поставили у вересні.

Мостиський районний суд Львівщини визнав екс-губернатора Одещини Міхеіла Саакашвілі винним у незаконному перетині українського кордону та оштрафував його на 3400 грн - 200 неоподатковуваних мінімумів.

Справи у Грузії

У Грузії проти пана Саакашвілі також порушено кілька кримінальних справ.

Серед них - за звинуваченням у зловживанні владою.

У січні суд у Тбілісі виніс вирок у цій справі: Саакашвілі заочно засудили до трьох років позбавлення волі.

Адвокат Саакашвілі заявив, що ознайомився зі справою і не знайшов жодних доказів, які б підтверджували провину його клієнта.

Сам політик називає висунуті проти нього звинувачення - як в Україні, так і в Грузії - політично вмотивованими.