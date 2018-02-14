Жан-Клод Юнкер - британцям: Євросоюз не наддержава

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Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер назвав повним абсурдом заяви про те, що він хоче перетворити Євросоюз у європейську "наддержаву".

Багато британців, заявив пан Юнкер, помилково вважають його "дурним і впертим федералістом".

Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон, який виступав у Брюсселі трохи раніше, в своїй промові заявив, що влада Євросоюзу прагне створити "загальноєвропейський уряд", і що інтеграція між країнами ЄС поглиблюється.

Пан Джонсон сказав, що не всі британські політики згодні з ідеєю створення такої організації.

"Деякі британські політики виступають проти правди і прикидаються, що я дурний і впертий федераліст, що я підтримую ідею створення європейської наддержави", - сказав пан Юнкер, відповідаючи на прохання британського журналіста прокоментувати слова пана Джонсона.

"Я виступаю категорично проти цієї ідеї. Ми не Сполучені Штати Америки, ми Європейський союз. Ми заможна організація, тому що до нас входять 27 чи 28 країн", - заявив очільник Європейської комісії.

"Євросоюз не може створюватися всупереч волі країн Європи, тому це повна нісенітниця", - підсумував пан Юнкер.

Адам Флемінг, кореспондент BBC в Брюсселі

Під час виступу Бориса Джонсона в Брюсселі президент Європейської комісії випадково проводив прес-конференцію у тому ж місці.

У нього був звичайний "робочий" настрій, він жартував про випивку, яку лідери країн ЄС замовляють на самітах. Однак коли британський журналіст запитав його про репліку пана Джонсона про те, що існує план створити пан'європейський уряд, сміх припинився.

"Повна нісенітниця", - заявив пан Юнкер і поскаржився, що британські політики завжди неправильно тлумачать його слова.

Однак лише нещодавно він говорив про збільшення бюджету ЄС, а також про його мрії створити в Союзі пост президента, якого можна обирати. Хтось скаже, що пан Юнкер сам себе спростував.

На виступ пана Джонсона звернули увагу в Брюсселі, але учасники переговорів як і раніше вимагають від Британії чіткішої позиції щодо відносин із ЄС після "брекзиту".