США: у Флориді в одній із шкіл сталася стрілянина

  • 14 лютого 2018
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У США повідомляють про численних жертв через стрілянину в школі у Флориді.

Регіональний офіс агентства Fox повідомив, що кільком людям за межами школи надають медичну допомогу.

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