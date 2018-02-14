США: у Флориді в одній із шкіл сталася стрілянина
- 14 лютого 2018
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У США повідомляють про численних жертв через стрілянину в школі у Флориді.
Регіональний офіс агентства Fox повідомив, що кільком людям за межами школи надають медичну допомогу.
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