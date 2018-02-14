Адвокат Трампа визнав, що заплатив порнозірці

Копирайт изображения Getty Images Image caption Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен

Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен визнав, що зі своїх грошей заплатив зірці порнофільмів Стормі Деніелс 130 тисяч доларів у 2016 році.

Раніше пана Трампа неодноразово звинувачували у зв'язках із порнозіркою, але пан Коен це заперечував.

Визнання пана Коена пролунало на тлі повідомлень американських ЗМІ про те, що Стормі Деніелс заплатили за мовчання.

Пан Коен відмовився уточнити, за що він заплатив гроші пані Деніелс.

Сама ж порнозірка визнає, що зв'язок із президентом у неї був - вперше вона заявила про це в інтерв'ю у 2011 році.

За словами пана Коена, пан Трамп "категорично відкидає" зв'язок із цією пані.

Він також зазначив, що те ж саме він сказав на зустрічі з Федеральною виборчою комісією.

В інтерв'ю журналу InTouch 2011 року Стормі Деніелс говорила, що мала статевий зв'язок із президентом Трампом у 2006 році, невдовзі після народження його сина Беррона від дружини Меланії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За версією Деніелс, президент мав із нею в зв'язок 11 років тому

Газети згадали про інтерв'ю пані Деніелс минулого місяця, коли видання Wall Street Journal повідомило, що порнозірка підписала угоду про нерозголошення зв'язків із паном Трампом напередодні його перемоги на виборах президента.

Наприкінці січня агент Стормі Деніелс випустила заяву від імені акторки, де заперечувала роман із президентом Трампом.

Однак багато хто помітив, що її підпис під заявою не схожий на її автограф на документах, які бачили раніше.

Донедавна Деніелс часто з'являлася на телебаченні, але на питання про зв'язок з паном Трампом відповіді не давала.