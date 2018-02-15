Уряд Британії звинуватив Росію у кібератаці на Україну

Копирайт изображения Getty Images Image caption Влада України раніше звинувачувала Росію в цій кібератаці

За кібератакою віруса-вимагача NotPetya, яка поширилася по всій Європі, стоять російські військові, заявили британські міністри.

Уряд Великої Британії зробив незвичайний крок, публічно звинувативши Росію в кібернападі.

Міністр оборони Гейвін Вільямсон заявив, що Росія "шматує книгу правил", і Велика Британія зобов'язана відповісти.

Росія заперечує причетність до атаки і вказує, що російські компанії також від неї постраждали.

Експерти з антивірусів вважають, що було запущено близько 2 тисяч атак, і вони були спрямовані на українські державні мережі, фінансові та енергетичні активи країни.

Також постраждали низка західних компаній, які мали тісні торгівельні зв'язки з Україною, зокрема норвезький гігант Maersk і британська Reckitt Benckister, власник брендів Nurofen і Veet.

Збитки від атаки оцінюють у 1,2 мільярда доларів.

"Уряд Сполученого Королівства доходить висновку, що відповідальність за руйнівну кібератаку NotPetya в червні 2017 року несе російська влада, а саме російська армія", - заявив в середу ввечері заступник міністра закордонних справ Великобританії Тарік Ахмад.

У МЗС Британії стверджують: кібератака лише виглядала як вимагання, але справжньою метою вірусу було не отримати викуп, а порушити роботу українських держустанов, фінансового й енергетичного секторів економіки.

У результаті вірус поширився далі, заразивши підприємства та організації по всій Європі, в тому числі й в Росії.

"Ця атака показала завзяте нехтування суверенітетом України. Нерозумний запуск вірусу призвів до порушення роботи організацій по всій Європі та завдав шкоди в сотні мільйонів фунтів", - заявив британський чиновник.

"Кремль поставив Росію в пряму опозицію до Заходу, але так не має бути. Ми закликаємо Росію стати тим самим відповідальним членом міжнародної спільноти, яким вона себе позиціонує, а не намагатися потай її зруйнувати", - додав він.

У Британії від вірусу постраждали десятки організацій, серед яких - поштові служби, а також рекламні, юридичні, логістичні та фінансові компанії. Але майже три чверті випадків зараження були зафіксовані в Україні.

Британська прем'єрка Тереза Мей у листопаді минулого року звинуватила президента Володимира Путіна у намаганні "сіяти розбрат" на заході - через втручання у вибори, поширення дезінформації та кібервійну.