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У зоні АТО на Донбасі сталося вбивство чотирьох українських військових. За підозрою у вбивстві затримали двох їхніх співслужбовців, повідомила Генпрокуратура.

Як заявили у штабі АТО, загиблі військові належали до окремої бригади морської піхоти. Їхні тіла були виявлені в будинку, де вони тимчасово проживали.

Вбивство сталося "на першій лінії оборони" поблизу населеного пункту Широкино, зазначили в ГПУ.

На тілі загиблих виявили вогнепальні кульові поранення. А у приміщенні, де вони перебували, - ознаки того, що злочин намагалися приховати - підпал та вибухівку, заявили в ГПУ.

Після дослідження доказів слідчі встановили "причетність до вбивства двох співслужбовців загиблих". Їх затримали, відкривши справу за статтею про умисне вбивство.

"На теперішній час з затриманими проводяться інші невідкладні слідчі дії, готується повідомлення про підозру", - наголосили в ГПУ.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває, додали в прокуратурі.