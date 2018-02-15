Вбивство чотирьох морських піхотинців в АТО: підозрюваних затримали
У зоні АТО на Донбасі сталося вбивство чотирьох українських військових. За підозрою у вбивстві затримали двох їхніх співслужбовців, повідомила Генпрокуратура.
Як заявили у штабі АТО, загиблі військові належали до окремої бригади морської піхоти. Їхні тіла були виявлені в будинку, де вони тимчасово проживали.
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Вбивство сталося "на першій лінії оборони" поблизу населеного пункту Широкино, зазначили в ГПУ.
На тілі загиблих виявили вогнепальні кульові поранення. А у приміщенні, де вони перебували, - ознаки того, що злочин намагалися приховати - підпал та вибухівку, заявили в ГПУ.
Після дослідження доказів слідчі встановили "причетність до вбивства двох співслужбовців загиблих". Їх затримали, відкривши справу за статтею про умисне вбивство.
"На теперішній час з затриманими проводяться інші невідкладні слідчі дії, готується повідомлення про підозру", - наголосили в ГПУ.
Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває, додали в прокуратурі.