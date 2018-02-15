Росія визнала ймовірну загибель 5 росіян у Сирії

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Офіційний представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що минулого тижня внаслідок американського авіаудару в Сирії дійсно могли загинути п'ятеро росіян.

Втім, пані Захарова зазначила, що кадрових військових "серед них не було".

За її словами, там є поранені, серед яких можуть бути росіяни, інформацію про їхнє громадянство перевіряють.

Проте пані Захарова заперечила загибель десятків і сотень росіян у Сирії.

Повідомлення знищення загону росіян із так званої приватної військової компанії "Вагнера" надходять вже декілька днів поспіль. Різні російські та закордонні видання писали, що там могли загинути від десятків до кількох сотень росіян.

Удар, в результаті якого могли загинути росіяни, завдала міжнародна коаліція під керівництвом США 7 лютого. Американська сторона стверджує, що загін, який вони обстріляли, намагався атакувати сирійських повстанців, яких вона підтримує.

Офіційно командування військово-повітряних сил США заявило, що не знає, чи були росіяни серед нападників та загиблих.

Американський чиновник, ім'я якого не називають, сказав агентству Bloomberg, що в результаті удару загинули біля ста людей, і що росіяни серед них були.

А неназвані джерела того ж агентства в Росії стверджували, що загиблих може бути понад 200 і що росіян там більшість.

У Кремлі інцидент коментувати відмовилися, у російському міноборони заявили, що росіян серед загиблих не було.

При цьому російське оборонне відомство дотримуватися іншої точки зору щодо інциденту. За його даними, на підтримуваних США повстанців ніхто не нападав, а група, по якій завдали удару, проводила операцію проти "Ісламської держави".

Дослідницька група Conflict Intelligence Team оприлюднила імена сімох росіян, які могли загинути під час авіаудару. Факт загибелі у Сирії кількох із них журналістам підтвердили родичі. Дата загибелі росіян збігається із датою авіаудару.

І російські, і закордонні ЗМІ зазначають, що ті, хто загинув, були російськими військовими. Журналісти стверджують, що всі вони працювали на приватну військову компанію, відому як "ПВК Вагнера". Імовірно її могли найняти лояльні сирійській владі сили.