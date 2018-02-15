До Google Chrome додали блокувальника реклами
Компанія Google почала блокування реклами, яку користувачі вважають "нав'язливою" та "дратівливою", у своєму веб-браузері Chrome.
Минулого року в Google оголосили, що блокуватимуть рекламу, яка займає увесь екран та автоматично запускається.
Рішення про те, яка реклама є "неприйнятною", ухвалює галузева група Coalition for Better Ads, куди входять Google, Facebook, News Corp і The Washington Post.
У сайтів буде 30 днів, аби усунути "нав'язливі" оголошення, перш ніж їх заблокують.
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Опитування, у якому взяли участь 40 тисяч веб-користувачів у США та Європі, показало, що найбільш "нав'язливою" рекламою вважають оголошення, які закривають увесь вміст веб-сторінки, а також ті, що містять анімацію, повідомляє Кріс Бенцель у блозі Google.
"Chrome автоматично заблокує оголошення на сайтах, які не відповідають стандартам кращої реклами", - написав пан Бенцель.
Рух за блокування
Сайти, які вже змінили підхід до реклами через попередження Google, це - LA Times та Chicago Tribune.
Однак користувачі, які просто хочуть заблокувати якомога більше реклами, можуть шукати й інші способи.
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Компанія-конкурент Adblock Plus вже проаналізувала, наскільки ефективним є принцип виявлення реклами, який створила Coalition for Better Ads.
Там вважають, що блокувальник CBA не зміг запобігти рекламі, яка пересувалася поміж текстом на веб-сторінці, поки користувачі читали його.
У Adblock Plus уточнили, що новий інструмент від CBA заблокує лише 16,4% типів оголошень.
А от Adblock Plus продовжує блокувати 92.7% "нав'язливої реклами".
Браузер Chrome використовують біля 60% користувачів на комп'ютерах та мобільних пристроях, згідно зі статистикою Stat Counter, W3Counter та Net Applications.