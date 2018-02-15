До Google Chrome додали блокувальника реклами

  • 15 лютого 2018
Google chief executive Sundar Pichai on stage Копирайт изображения AFP
Image caption Chrome доступний для настільних комп'ютерів та мобільних пристроїв

Компанія Google почала блокування реклами, яку користувачі вважають "нав'язливою" та "дратівливою", у своєму веб-браузері Chrome.

Минулого року в Google оголосили, що блокуватимуть рекламу, яка займає увесь екран та автоматично запускається.

Рішення про те, яка реклама є "неприйнятною", ухвалює галузева група Coalition for Better Ads, куди входять Google, Facebook, News Corp і The Washington Post.

У сайтів буде 30 днів, аби усунути "нав'язливі" оголошення, перш ніж їх заблокують.

Опитування, у якому взяли участь 40 тисяч веб-користувачів у США та Європі, показало, що найбільш "нав'язливою" рекламою вважають оголошення, які закривають увесь вміст веб-сторінки, а також ті, що містять анімацію, повідомляє Кріс Бенцель у блозі Google.

"Chrome автоматично заблокує оголошення на сайтах, які не відповідають стандартам кращої реклами", - написав пан Бенцель.

Рух за блокування

Сайти, які вже змінили підхід до реклами через попередження Google, це - LA Times та Chicago Tribune.

Однак користувачі, які просто хочуть заблокувати якомога більше реклами, можуть шукати й інші способи.

Компанія-конкурент Adblock Plus вже проаналізувала, наскільки ефективним є принцип виявлення реклами, який створила Coalition for Better Ads.

Там вважають, що блокувальник CBA не зміг запобігти рекламі, яка пересувалася поміж текстом на веб-сторінці, поки користувачі читали його.

У Adblock Plus уточнили, що новий інструмент від CBA заблокує лише 16,4% типів оголошень.

А от Adblock Plus продовжує блокувати 92.7% "нав'язливої реклами".

Браузер Chrome використовують біля 60% користувачів на комп'ютерах та мобільних пристроях, згідно зі статистикою Stat Counter, W3Counter та Net Applications.

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