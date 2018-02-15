Частину стіни Кам'янець-Подільської фортеці розбирають через обвал

Копирайт изображения Iryna.Pustynnikova Image caption Будівельники розбирають частину муру поблизу місця обвалу

Після обвалу частини стіни одного з найвідоміших замків України реставратори почали розбирати пошкоджену частину муру.

Фортеця у Кам'янець-Подільському XIV століття є однією з найвідоміших та найкраще збережених в Україні.

14 лютого ввечері у Старій фортеці на Хмельниччині обвалився шматок оборонної стіни на північно-західному розі замку.

Рух транспорту біля фортеці заборонили, людей також просять не затримуватися в районі обвалу.

За рішенням спеціальної комісії міськради спеціалісти фірми "Гермес", яка має ліцензію на проведення реставраторських робіт, розбирають частину стіни, яка безпосередньо примикає до обвалу.

Рух транспорту через Замковий міст планують частково відновити найближчими днями.

Чому обвалився мур?

Працівники Кам'янець-Подільського державного історико-архітектурного заповідника ще наприкінці січня помітили, що на ділянці, яка зараз обвалилася, деформувалась кладка.

Причиною деформації попередньо назвали завеликий вміст води.

Ще в січні створили спеціальну комісію, яка мала вирішити проблему.

До профільних інституцій надіслали звернення з проханням провести технічне обстеження муру та виготовити проектну документацію для протиаварійних та реставраційних робіт.

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Адміністрація музею навіть уклала договір з підприємством "Подільський експертно-технічний центр".

У заповіднику стверджують, що обстеження муру технічними службами було заплановане на 15-16 лютого.

Тому директор Олександр Заремба сподівається, що вже 16 лютого стануть відомі точні причини обвалу.

Наразі експерти заповідника однією з можливих причин обвалу називають нефахову реставрацію цього фрагменту стіни у 2007-2008 роках, коли була перекладена частина лицьової кладки муру.

Проте у розмові з кореспондентом ВВС Україна один із співрозмовників історико-архітектурного заповідника допустив, що головною причиною обвалу міг стати рух вантажного та пасажирського транспорту повз фортецю.

Багато років проїзд через Замковий міст був заборонений через аварійний стан, але з 2013 року ситуація змінилася і рух транспорту там дозволили.

Копирайт изображения Iryna.Pustynnikova Image caption Просто під обваленим муром донедавна був відкритий рух транспорту

Біля фортеці та Замкового мосту тоді встановили приміщення зі шлагбаумами - за проїзд через цю ділянку дороги повз фортецю брали гроші.

Отримані таким чином кошти, згідно зі звітами, йшли на замощення тротуарів та інші комунальні потреби Кам'янця-Подільського.

Мер міста висунув свої версію причин обвалу стіни.

"Причина обвалу у замоканні стіни та її замерзанні-розмерзанні впродовж тривалого часу. Працівники музею вже провели первинне обстеження об'єкту, чекатимемо на експертне. Обов'язковий крок після цього - протиаварійні та ремонтно-реставраційні роботи", - написав у Facebook Михайло Сімашкевич.

Влітку 2011 року через проблеми з водовідведенням обвалилась "Новозахідна башта" фортеці у Кам'янець-Подільському.

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