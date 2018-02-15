Олігарх очолив Південно-Африканську республіку
Багатий бізнесмен Сиріл Рамафоса став новим президентом Південно-Африканської республіки через день, після того, як лідера країни Джейкоба Зуму розкритикували і він був вимушений піти у відставку.
Пан Рамафоса був єдиним кандидатом, якого номінували у парламенті на посаду президента, тому голосування не проводили.
Раніше керівна партія "Африканський національний конгрес" закликала президента Джейкоба Зуму піти у відставку або пройти через процедуру голосування про недовіру в парламенті.
У телевізійному зверненні 14 лютого він заявив, що негайно йде з посади, проте не згодний із рішенням своєї партії.
Пана Зуму неодноразово звинувачували у корупції, проте він заперечував будь-які правопорушення.
Опозиційна партія "Борці за економічну свободу" після оголошення пана Рамафоси президентом на знак протесту залишила залу засідань у парламенті. Ця партія хоче проведення нових виборів, а не того, щоб "Африканський національний конгрес" визначав, хто буде обіймати посаду президента.
Хто такий Сиріл Рамафоса
- Народився 1952 року в Соуето
- У 1974 та 1976 роках його затримували за боротьбу проти апартеїду
- У 1982 році очолив профспілку "Національний союз гірників"
- 1990 року був секретарем комітету, який робив приготування до звільнення Нельсона Мандели з в'язниці
- У 1990-х роках сподівався стати спадкоємцем Нельсона Мандели на посаді президента ПАР, але наступником останнього обрали Табо Мбекі.
- 1997 року повністю присвятив себе бізнесу. Став одним з найбагатших південноафриканських бізнесменів.
- У 2012 році перебував у раді директорів гірничо-видобувної компанії Lonmin, коли її робітники організували страйк. Під час однієї з акцій протесту в місті Марікана поліція застосувала проти гірників зброю, загинули 34 людини.
- 2014 року став віце-президентом Південно-Африканської республіки
- У грудні 2017 року обраний лідером "Африканського національного конгресу"
- 15 лютого 2018 року став президентом Південно-Африканської республіки