Олігарх очолив Південно-Африканську республіку

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Новим президентом ПАР став бізнесмен Сиріл Рамафоса

Багатий бізнесмен Сиріл Рамафоса став новим президентом Південно-Африканської республіки через день, після того, як лідера країни Джейкоба Зуму розкритикували і він був вимушений піти у відставку.

Пан Рамафоса був єдиним кандидатом, якого номінували у парламенті на посаду президента, тому голосування не проводили.

Раніше керівна партія "Африканський національний конгрес" закликала президента Джейкоба Зуму піти у відставку або пройти через процедуру голосування про недовіру в парламенті.

У телевізійному зверненні 14 лютого він заявив, що негайно йде з посади, проте не згодний із рішенням своєї партії.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Після десятиліття при владі президент ПАР пішов у відставку.

Пана Зуму неодноразово звинувачували у корупції, проте він заперечував будь-які правопорушення.

Опозиційна партія "Борці за економічну свободу" після оголошення пана Рамафоси президентом на знак протесту залишила залу засідань у парламенті. Ця партія хоче проведення нових виборів, а не того, щоб "Африканський національний конгрес" визначав, хто буде обіймати посаду президента.

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Хто такий Сиріл Рамафоса