Олігарх очолив Південно-Африканську республіку

  • 15 лютого 2018
Новим президентом ПАР став бізнесмен Сиріл Рамафоса Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption Новим президентом ПАР став бізнесмен Сиріл Рамафоса

Багатий бізнесмен Сиріл Рамафоса став новим президентом Південно-Африканської республіки через день, після того, як лідера країни Джейкоба Зуму розкритикували і він був вимушений піти у відставку.

Пан Рамафоса був єдиним кандидатом, якого номінували у парламенті на посаду президента, тому голосування не проводили.

Раніше керівна партія "Африканський національний конгрес" закликала президента Джейкоба Зуму піти у відставку або пройти через процедуру голосування про недовіру в парламенті.

У телевізійному зверненні 14 лютого він заявив, що негайно йде з посади, проте не згодний із рішенням своєї партії.

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Після десятиліття при владі президент ПАР пішов у відставку.

Пана Зуму неодноразово звинувачували у корупції, проте він заперечував будь-які правопорушення.

Опозиційна партія "Борці за економічну свободу" після оголошення пана Рамафоси президентом на знак протесту залишила залу засідань у парламенті. Ця партія хоче проведення нових виборів, а не того, щоб "Африканський національний конгрес" визначав, хто буде обіймати посаду президента.

Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption Прибічники Сиріла Рамафоси зустріли звістку про набуття ним посади президента піснями та танцями

Хто такий Сиріл Рамафоса

  • Народився 1952 року в Соуето
  • У 1974 та 1976 роках його затримували за боротьбу проти апартеїду
  • У 1982 році очолив профспілку "Національний союз гірників"
  • 1990 року був секретарем комітету, який робив приготування до звільнення Нельсона Мандели з в'язниці
  • У 1990-х роках сподівався стати спадкоємцем Нельсона Мандели на посаді президента ПАР, але наступником останнього обрали Табо Мбекі.
  • 1997 року повністю присвятив себе бізнесу. Став одним з найбагатших південноафриканських бізнесменів.
  • У 2012 році перебував у раді директорів гірничо-видобувної компанії Lonmin, коли її робітники організували страйк. Під час однієї з акцій протесту в місті Марікана поліція застосувала проти гірників зброю, загинули 34 людини.
  • 2014 року став віце-президентом Південно-Африканської республіки
  • У грудні 2017 року обраний лідером "Африканського національного конгресу"
  • 15 лютого 2018 року став президентом Південно-Африканської республіки

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