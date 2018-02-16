Дженіфер Еністон розійшлась зі своїм чоловіком
Голлівудська пара Дженіфер Еністон і Джастін Теру розходяться після двох років шлюбу.
Пара, яка зустрілась під час зйомок комедії "Оголена спокуса", заявила, що своє спільне рішення вони ухвалили з любов'ю наприкінці минулого року.
Актори не назвали причину розлучення, але запевнили, що залишаються друзями.
Пара одружилась таємно у Лос-Анджелесі у серпні 2015 року. До цього вони чотири роки зустрічалися.
"Ми найкращі друзі, які ухвалили рішення розійтися, як пара, але ми будемо продовжувати нашу дорогоцінну дружбу", - заявили вони.
Пара хотіла б зробити це приватно, але беручи до уваги, що індустрія пліток не зможе не скористатися подією, і щоб уникнути спекуляцій, вони зробили таку заяву.
"Насамперед, ми прагнемо зберегти глибоку повагу і любов одне до одного", - сказано в заяві.
Дженіфер Еністон є зіркою серіалу "Друзі" та багатьох інших фільмів. Це був її другий шлюб. Зі своїм першим чоловіком, Бредом Піттом, вона розійшлася у 2005 році після п'яти років шлюбу.
Джастін Теру є американським актором, письменником і режисером. Він грав у серіалі "Залишені" і разом з Беном Стіллером написав сценарій до фільму "Зразковий самець 2".