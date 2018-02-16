Букер оголосить "золоту" премію за 50 років

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З нагоди 50-ї річниці Букерівської премії оголосили спеціальну нагороду, яка має визначити книгу-переможця за останні півстоліття.

Кожен з п'яти суддів має розглянути одне десятиліття і висунути на здобуття премії свою улюблену книгу того періоду.

Потім громадськість із короткого списку з п'яти номінантів обере переможця Золотої Букерівської премії.

Уперше Букерівську премію дали 1969 року. Тож, за "золото" змагатиметься 51 книга.

Серед суддів - письменник і редактор Роберт МакКрум, який визначить переможця 1970-х років, поет Лемн Сіссай (1980-ті роки), романіст Каміла Шамсі (1990-ті), телеведучий і автор Саймон Майо (2000-ті) та поет Голі Макніш (2010 роки).

"Золоту п'ятірку" номінантів оголосять на літературному фестивалі Hay Festival 26 травня. Це відбудеться кілька днів по тому, як 22 травня оголосять переможця щорічної Букерівської премії.

П'ятірку книг, які обере журі, виставлять на голосування громадськості. А переможця Золотої Букерівської премії оголосять 8 липня.

У 2008 році Букер оголосив аналогічний конкурс на 40-ву річницю з дати заснування премії.

Тоді читачі проголосували за роман "Опівнічні діти" Салмана Рушді, який отримав Букера 1981 року.