У Нью-Йорку затримали близнюків за підозрою у підготовці вибуху

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Нью-Йоркська поліція арештувала колишнього вчителя та його брата-близнюка після того, як у них в помешканні знайшли склад вибухових матеріалів.

27-річного Джорджа Торо звинувачують в тому, що він платив школярам зі своєї колишньої школи, щоби отримати порох з апарату для феєрверків, повідомили в четвер.

Його брата-близнюка Тайлера також затримали. ФБР розслідувала загрозу вибуху школи у грудні.

Близнюки не визнають своєї провини у відповідальності за спробу зробити вибухівку.

"Жоден із цих двох чоловіків не був на нашому контролі до цього, і вони не мали кримінального минулого", - заявив Джон Міллер, заступник комісара з питань боротьби з тероризмом Нью-Йорка на прес-конференції.

Мер Білл де Блазіо також заспокоїв громадян, що у цей час "в Нью-Йорку не було ніякої неминучої загрози".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мер Нью-Йорку Білл де Блазіо запевнив, що для міста не існує серйозної загрози

Крістіан Торо викладав у середній школі в районі Гарлем у Манхеттені, коли 4 грудня 2017 року у школі повідомили про загрозу вибуху. Заарештували одного учня, а пан Торо звільнився.

Після цього персонал школи знайшов на його робочому ноутбуці інструкції з виготовлення вибухових пристроїв.

Після пошуку спільної квартири братів у районі Бронкс ФБР знайшло запаси окису заліза, порошку алюмінію, нітрату калію та інших компонентів вибухівки, зокрема, банку з вибухонебезпечним порошком та металевими кулями.

Принаймні два школярі бували у квартирі близнюків, де Крістіан Торо платив їм 50 доларів на годину за те, щоби вони розбирали феєрверки та переносили порох, який видобули, у контейнери, повідомили прокурори.

Правоохоронці також знайшли рюкзак зі щоденником, підписаним "Операція Флеш", та запискою "У повний місяць маленькі люди дізнаються про терор".

Чиновники кажуть, що зміст цих матеріалів залишився незрозумілим.

Обидвом братам висунули звинувачення у незаконному виготовлені вибухового пристрою, який передбачає максимальний термін позбавлення волі на 10 років.

Крістіана Торо також звинувачують у розповсюдженні вибухонебезпечних матеріалів серед неповнолітніх, що карається терміном до 10 років ув'язнення.