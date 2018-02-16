Копирайт изображения UNIAN Image caption Уряд обіцяє знову спробувати побудувати залізницю до аеропорту "Бориспіль"

Уряд пообіцяв реанімувати проект швидкісної залізниці до київського аеропорту "Бориспіль" і запустити потяги до кінця 2018 року.

"Укрзалізниця" має почати будувати лінію вже у червні і завершити до кінця 2018 року.

Попередня вартість проекту складає 720 мільйонів гривень.

На відміну від попередніх проектів швидкісного експреса до "Борисполя", які не вдалось реалізувати, нинішній план "Укрзалізниці" передбачає будівництво всього чотирьох кілометрів додаткової залізничної колії.

Більшу частину шляху від вокзалу "Київ-Пасажирський" із зупинками на станціях "Видубичі" та "Дарниця" до термінала D "Борисполя" потяги їхатимуть вже існуючими коліями.

Технічний проект такої транспортної схеми вже готовий, кажуть в уряді.

Там також пообіцяли, що весь шлях з вокзалу до аеропорту потяг долатиме за 35 хвилин, а вартість квитка складатиме від 80 до 120 гривень.

Копирайт изображения uz.gov.ua Image caption Схема майбутньої лінії потягу до аеропорту

Вже відомо, що на цій лінії планують використовувати 13 потягів польської фірми PESA різних моделей.

Загалом послугами аеропорту "Бориспіль" щорічно користуються близько 7-8 мільйонів пасажирів.

Зараз дістатись до "Борисполя" можна автобусами, які через затори можуть долетіти до летовища за межами Києва за кілька годин.

Таксі до аеропорту коштує від 300 гривень.

Попередня невдала спроба

Це вже не перший план, як зв'язати Київ зі своїм найбільшим аеропортом швидкісною залізницею.

Попередній проект планували реалізувати у часи президентства Віктора Януковича, і він мав назву "Повітряний експрес".

Копирайт изображения uz.gov.ua Image caption Влада планує використати вже існуючі колії і добудувати тільки 4 км колії

Це був окремий національний проект, яким займалось державне агентство з інвестицій та управліннями національними проектами на чолі з Владиславом Каськівим.

Будівництво лінії мало розпочатись у жовтні 2012 року, а потяги мали поїхати вже у 2014 році. Будівництво мало тривати півтора року.

У тому проекті планували побудувати з нуля 16 кілометрів полотна, що в чотири рази більше, ніж у теперішніх урядових планах.

Вартість проекту складала близько 372 мільйонів доларів, які мали отримати у вигляді кредиту в Китаї.

Тоді обіцяли, що весь маршрут потяг буде долати за 30-35 хвилин, а вартість квитка мала складати 40-60 гривень.