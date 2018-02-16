Втручання у вибори в США: 13 росіянам висунули звинувачення

Копирайт изображения Alex Wong/Getty Images Image caption Спеціальний прокурор Роберт Мюллер пред'явив звинувачення 13 росіянам у справі щодо можливого втручанння Росії у вибори в США

Тринадцятьом росіянам висунули звинувачення щодо втручання у вибори 2016 року в США.

Це найбільший прогрес у розслідуванні ФБР.

Оголошення про звинувачення зробив спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який проводить розслідування щодо можливого втручання Росії у вибори.

Троє з названих ним росіян звинувачені в шахрайстві з використанням електронних мереж, ще п'ятьох звинувачують у крадіжці персональних даних за обставин, які обтяжують покарання.

У звинувачувальному акті згадуються також три російські компанії.

Наголошується, що деякі з обвинувачених використовували комп'ютерні системи в США, щоб приховати зв'язок своєї діяльності з Росією.

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