Втручання у вибори в США: 13 росіянам висунули звинувачення
Тринадцятьом росіянам висунули звинувачення щодо втручання у вибори 2016 року в США.
Це найбільший прогрес у розслідуванні ФБР.
Оголошення про звинувачення зробив спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який проводить розслідування щодо можливого втручання Росії у вибори.
Троє з названих ним росіян звинувачені в шахрайстві з використанням електронних мереж, ще п'ятьох звинувачують у крадіжці персональних даних за обставин, які обтяжують покарання.
У звинувачувальному акті згадуються також три російські компанії.
Наголошується, що деякі з обвинувачених використовували комп'ютерні системи в США, щоб приховати зв'язок своєї діяльності з Росією.
Ця новина оновлюється.