Порошенко назвав Україну щитом Європи

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Президент Петро Порошенко закликав не умиротворяти агресора. Україну він назвав полем битви за європейський порядок. Про це президент заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

Він продемонстрував на конференції прапор ЄС з Авдіївки, і розповів, що солдати вивісили цей прапор як символ кордону ЄС на Сході країни.

Голова держави наголосив, що необхідно позбутися ілюзій - умиротворення агресора породжує подальшу агресію. "…сьогодні Україна - це головне поле битви за європейський порядок та архітектуру безпеки. Власне, Україна є щитом і мечем Європи…Захищаючи Україну, ви захищаєте суверенітет, територіальну цілісність та незалежність ваших країн ", - звернувся президент під час свого виступу.

Голова держави зазначив, що попри усі виклики, Донбас цілком може стати успішним прикладом мирного врегулювання конфлікту, і для цього потрібна "щира імплементація Росією Мінських домовленостей". Йдеться про розгортання миротворців ООН на Донбасі, зазначив пан Порошенко.

"Зараз весь світ підтримує цю ідею. Москва має шанс виявити здатність до компромісу і погодитися на миротворців ООН на всій території окупованого Донбасу, включаючи неконтрольовану частину українсько-російського державного кордону", - наголосив президент.

Голова держави сказав, що у рамках Ради Безпеки ООН необхідно домовитися про наділення миротворців ООН повноцінним функціональним мандатом, який дозволив би їм виконати свої завдання та забезпечив мирне відновлення суверенітету України.

"Росія прагне обмежити миротворців ООН контактною лінією та наділити їх лише функціями ескортування. Якщо все залишиться так як є, це означатиме, що Кремль не є по-справжньому зацікавленим у мирі, а лише прагне заморозити конфлікт під дистанційним управлінням", - наголосив Петро Порошенко.

Президент також закликав захищати правду, обмежити російську пропаганду та фейкові новини.