Під шедевром Пікассо знайшли ще одну картину

Копирайт изображения ART GALLERY OF ONTARIO (AGO

У США дослідники використали новий метод сканування і під шедевром Пікассо "Жінка, що сидить" знайшли ще одну картину.

Під картиною, написаною масляними фарбами, виявився ландшафт Барселони, який художник використав, як базу.

Новий флуоресцентний рентген дешевший, ніж інші альтернативні системи сканування. Він портативний, що робить його доступним для будь-якої галереї.

Відкриття зробили в Американській асоціації сприянню розвитку науки в Остіні, штат Техас.

"Жінка, що сидить" - це картина з "голубого періоду" творчості Пікассо.

Копирайт изображения PICASSO ESTATE Image caption Під картиною Пікассо "Жінка, що сидить" знайшли ще одну

Що цікавого у цій картині, що пейзаж під малюнком повернутий на 90 градусів. Контури пагорбів стали спиною жінки. Вона увібрала у себе форми каталонської місцевості.

Кеннет Бруммел, куратор інституту мистецтва Онтаріо був у захваті, коли вперше побачив те, що було під картиною.

"Це допоможе датувати картину, і також визначити, де вона була створена", - розповів він BBC News. За його словами, це відкриття допоможе краще відчути художника, більше дізнатися про те, як він створив ті форми, які ми бачимо на поверхні.

Франческа Касадіо з Центру наука для мистецтва у Чикаго, яка вела проект, сподівається, що широке використання нового сканеру поглибить наше розуміння художників, відкриє більше інформації, як вони творили.

"Багато картин чекають, щоб розповісти свої секрети. З новим сканером ми допоможемо їм розповісти більше", - зазначила вона для BBC News.

До цього моменту використання сканерів могли собі дозволити лише найбагатші галереї для своїх найбільших шедеврів.

Нині нову систему сканування може використати будь-хто.