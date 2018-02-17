Націоналісти пікетували російський центр науки і культури

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Українські націоналістичні організації "С14", "Традиція і порядок" та "Правий сектор" провели акцію в приміщенні "Російського центру науки і культури" в Києві з вимогою припинити його діяльність.

Кілька десятків активістів в суботу прибули до приміщення центру на Подолі, деякі з них приховували обличчя. Був серед присутніх і депутат Радикальної партії Андрій Лозовий.

Вони звинуватили цю організацію в діяльності на російські спецслужби.

"Ми залишили вимогу, щоб вони закінчили свою діяльність в Україні", - розказав ВВС Україна лідер руху "Традиція і Порядок" Богдан Ходаковський.

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За його словами, учасники акції також викликали поліцію, аби ті слідкували за порядком.

"Все мирно відбулося, нікого не побили. Звалили, правда, російський прапор, бо звісно хлопці на емоціях", - розказав пан Ходаковський.

Під час акції до учасників вийшов директор "Російського центру науки і культури" Костянтин Воробйов, який вимагав від них представитись та озвучити конкретні претензії до центру.

У відповідь активісти почали його звинувачувати в "роботі на ФСБ та російський уряд". Вони вигукували гасла "Геть ФСБ з України", "Свободу в'язням Кремля", "Крим - це Україна" та "Донбас - це Україна".

На завершення акції вони звалили та порізали російський прапор, який стояв у приміщенні, та залишили територію центру.