На Київщині ДТП: двоє загинули, дев'ятеро дітей в лікарні
На Київщині сталася аварія, в результаті якої двоє людей загинули, дев'ятеро дітей госпіталізовані.
Про це інформує головне управління Нацполіції в Київській області.
"Сьогодні поблизу смт Глеваха автомобіль "Нива", порушивши правила дорожнього руху, здійснив зіткнення із мікроавтобусом Mercedes Sprinter, у якому знаходилися діти. Школярі з смт Ставище прямували в столичний цирк", - повідомляє поліція.
Внаслідок аварії водій та пасажир легковика загинули. Дев'ятеро дітей віком 11-12 років доставлені до лікарні.
На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини події.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження, триває комплекс слідчих дій.