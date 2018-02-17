На Київщині ДТП: двоє загинули, дев'ятеро дітей в лікарні

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На Київщині сталася аварія, в результаті якої двоє людей загинули, дев'ятеро дітей госпіталізовані.

Про це інформує головне управління Нацполіції в Київській області.

"Сьогодні поблизу смт Глеваха автомобіль "Нива", порушивши правила дорожнього руху, здійснив зіткнення із мікроавтобусом Mercedes Sprinter, у якому знаходилися діти. Школярі з смт Ставище прямували в столичний цирк", - повідомляє поліція.

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Внаслідок аварії водій та пасажир легковика загинули. Дев'ятеро дітей віком 11-12 років доставлені до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини події.

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За фактом аварії відкрито кримінальне провадження, триває комплекс слідчих дій.