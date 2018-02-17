На Даунінг-стріт побилися коти прем'єра та глави МЗС
На Даунінг-стріт побилися коти прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей Ларрі та глави МЗС країни Бориса Джонсона Палмерстон.
Про це повідомив журналіст Нік Діксон в своєму Twitter.
"Шерсть і нашийник були зірвані в котячій битві", - написав він.
За словами журналіста, конфлікт між котами тривав кілька секунд, після бою "Ларрі здавався трохи заплутаним".
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Пізніше сторінка кота британського прем'єра ретвітнула цей пост журналіста з коментарем "Ой".
Кіт Ларрі є головний мишоловом на Даунінг-стріт, 10.
Його взяли в 2011 році з притулку за часів прем'єра Девіда Кемерона.
Ларрі став одним з найзнаменитіших котів на Даунінг-стріт. У нього є власний неофіційний акаунт в Twitter. У 2011 році йому присвятили книгу "Щоденники Ларрі".