На Даунінг-стріт побилися коти прем'єра та глави МЗС

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На Даунінг-стріт побилися коти прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей Ларрі та глави МЗС країни Бориса Джонсона Палмерстон.

Про це повідомив журналіст Нік Діксон в своєму Twitter.

"Шерсть і нашийник були зірвані в котячій битві", - написав він.

За словами журналіста, конфлікт між котами тривав кілька секунд, після бою "Ларрі здавався трохи заплутаним".

Пізніше сторінка кота британського прем'єра ретвітнула цей пост журналіста з коментарем "Ой".

Кіт Ларрі є головний мишоловом на Даунінг-стріт, 10.

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Його взяли в 2011 році з притулку за часів прем'єра Девіда Кемерона.

Ларрі став одним з найзнаменитіших котів на Даунінг-стріт. У нього є власний неофіційний акаунт в Twitter. У 2011 році йому присвятили книгу "Щоденники Ларрі".