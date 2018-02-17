Порошенко: для введення миротворців на Донбас треба дотиснути Росію

Копирайт изображения Прес-служба президента Image caption Порошенко на Мюнхенській безпековій конференції

Президент України Петро Порошенко в ході Мюнхенської безпекової конференції висловився щодо питань введення миротворців на Донбас, співпраці з НАТО та США.

Також в Мюнхені він провів ряд двосторонніх зустрічей, в тому числі з польським прем'єром Матеушем Моравецьким.

Миротворці

Петро Порошенко вважає, що для запровадження миротворчої місії на Донбасі необхідно лише "дотиснути" Росію.

"Для того, щоб в Україні було запроваджено повномасштабну місію миротворців ООН, яка забезпечить повернення цих територій під український суверенітет, потрібна лише одна річ - дотиснути Росію", - сказав він.

За його словами, розуміння необхідності такої місії у ключових міжнародних партнерів є.

"Сьогодні мені здається, що ідея миротворців, оволоділа умами людей, які приймають рішення, в тому числі тут, у Мюнхені на безпековій конференції. На мою думку, є абсолютне розуміння, що це є ключовою складовою мирного мінського процесу", - вважає президент.

Копирайт изображения Прес-служба президента

При цьому, він уточнив: "Не якоїсь екзотичної (місії - ред.) - миротворці не мають бути ескорт-сервісом вздовж лінії зіткнення".

За його словами, миротворці мають право роззброювати незаконні збройні формування та забезпечать відсутність іноземних військ на окупованій території.

"Ми можемо говорити, що обов'язковим компонентом має бути присутність миротворців на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону для того, щоб зупинити інфільтрацію російських військ і російських боєприпасів, пального і військової техніки на територію України", - підкреслив Петро Порошенко.

Він висловився за діалог і пошук компромісів в питаннях етапів запровадження місії, а також щодо країн, які можуть брати в ній участь.

На переконання президента, ключова позиція - якнайшвидше перейти до дискусії по суті щодо миротворчої місії.

Допомога США

В суботу глава держави провів зустрічі з міністром оборони США Джеймсом Меттісом.

Копирайт изображения Прес-служба президента Image caption Переговори Порошенка з міністром оборони США

Порошенко повідомив, що сторони обговорили співпрацю у військово-технічній сфері. Зокрема щодо постачань Javelin і не тільки.

Він повідомив, що не може розкрити деталі цих домовленостей.

При цьому президент відзначив розширення масштабів та напрямків оборонної співпраці між Україною та США.

Також в рамках конференції Петро Порошенко зустрівся з делегацію Конгресу США.

На зустрічі він підкреслив, що прийняття Вашингтоном рішення про надання Україні летальної зброї та посилення санкційного тиску є "не лише відповіддю на деструктивну позицію Москви, але й водночас формують сприятливе тло для просування мирного процесу на Донбасі".

Співпраця з НАТО

Цього ж дня відбулася його зустріч з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Президент заявив, що Україна зробила все від неї залежне, щоб відновити співпрацю з НАТО.

"Ми поговорили і я отримав повну підтримку законопроекту про національну безпеку, законопроекту з реформ, які є в складі нашого плану щодо НАТО. Ми проговорили, що треба зробити все можливе для того, щоб розблокувати співпрацю з Альянсом, і тут ми проговорили ретельні кроки", - сказав Порошенко.

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За інформацією прес-служби президента, українська сторона висловила зацікавленість у залученні більшої практичної та експертної допомоги НАТО.

Президент Порошенко також подякував генсеку за чітку позицію стосовно збереження політики відкритих дверей Альянсу.

"Чутливі" питання з Польщею

Відбулася в Мюнхені й зустріч з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

Порошенко висловив стурбованість з приводу ухвалених нещодавно польським парламентом змін до закону про Інститут національної пам'яті Польщі.

"Він закликав польське керівництво утриматися від кроків, які можуть поставити під загрозу позитивні досягнення у двосторонньому діалозі з історичних питань", - повідомляє прес-служба президента.

Копирайт изображения PATRIK STOLLARZ/AFP/GETTYIMAGES Image caption Україна та Польща продовжують обговорювати проблемні історичні питання

Також президент підкреслив, що очікує розгляду цього закону в Конституційному суді Польщі.

Петро Порошенко звернув увагу польської сторони і на "вкрай шкідливий для українсько-польських взаємин характер заяви з оцінкою діяльності українського гетьмана Богдана Хмельницького".

На його переконання, історичні дискусії слід залишити історикам, а не змішувати їх з політикою.

Відомо, що напередодні пройшли переговори українсько-польської комісії з історичних питань. У канцелярії польського президента за їх результатами заявили про "глибоке розчарування" .