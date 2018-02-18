Математика з України нагородили премією Вольфа

Копирайт изображения Прес-служба НАН України Image caption Володимир Дрінфельд

Члену-кореспонденту Національної академії наук України Володимиру Дрінфельду та його співавтору Александеру Бейлінсону присудили ізраїльську премію Фонду Вольфа з математики за 2018 рік. Про це повідомляють в НАН України.

Премія включає диплом та грошову винагороду - 100 тисяч доларів.

Таким чином вчених Дрінфельда та Бейлінсона відзначила за цикл їхніх інноваційних робіт з алгебраїчної геометрії, теорії зображень і математичної фізики.

Лауреати отримають нагороди особисто від президента Ізраїля в приміщенні Кнессету.

Обидва математики працюють в США, в Університеті міста Чикаго.

Володимир Дрінфельд народився 1954 року в Харкові.

Упродовж тривалого часу працював у Фізико-технічному інституті низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України.

Премію фундації імені Вольфа заснували 1978 року. Щорічно нею відзначають близько шести діячів у кількох галузях сучасної науки, зокрема й математики.

Цю премію отримали 329 науковців і митців з усього світу.

Переможців обирають міжнародні комітети, що складаються з фахівців у відповідній галузі. Ці комітети перепризначаються щороку.