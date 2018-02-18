Трамп розкритикував ФБР через трагедію в школі у Флориді

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Президент США Дональд Трамп розкритикував роботу Федерального бюро розслідувань за те, що пропустили "сигнали" від стрілка, який вбив 17 людей у школі в Флориді.

Пат Трамп зазначив у Twitter: "Дуже сумно, що ФБР пропустило численні сигнали, які надслив шкільний стрілець з Флориди. Це неприйнятно".

"Вони витрачають забагато часу, намагаючись довести російську змову з кампанією Трампа - немає змови. Поверніться до основних принципів і зробіть так, що ми пишались!" - додав він.

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 лютого 2018 р.

У ФБР визнали, що належним чином не відреагували на сигнали, які надходили минулого місяця про стрільця Круза.

Близька до нього людина звернулася до бюро у січні, щоб розповісти про власну рушницю Круза, його бажання вбивати людей та тривожні пости в соціальних мережах, а також про "потенційне відкриття вогню у школі".

Жертвами стрілянини в середній школі Marjory Stoneman Douglas в Паркленд минулої середи стали 17 людей, 14 отримали поранення. Кілька постраждалих залишаються у важкому стані.

Це найсмертоносніша шкільна стрілянина у США з 2012 року, яка знову викликала дебати про жорсткі обмеження щодо права володіння вогнепальною зброєю.

Копирайт изображения EVN Image caption Місцевий телеканал показував у прямому ефірі, як зі школи евакуйовують учнів

Нападника - 19-річного колишнього учня школи Ніколаса Круза - заарештували через годину після події. Він зізнався в масовому вбивстві.

Згодом стало відомо, що ФБР мало інформацію про те, що Круз ймовірно готує напад на школу.

У п'ятницю Дональд Трамп їздив у Паркленд, де відвідував поранених, а також провів кілька зустрічей з родичами постраждалих та співробітниками правоохоронних органів.

Під час зустрічей пан Трамп багато говорив про проблеми безпеки в школах, однак тему обмеження доступу до зброї не підіймав.

У суботу ввечері тисячі жителів штату Флорида вийшли на мітинг, вимагаючи від влади введення більш жорстких обмежень на продаж і володіння зброєю.

Багато людей критикували пана Трампа за небажання обмежити обіг зброї.

Копирайт изображения AFP Image caption Емма Гонсалес - учениця середньої школи, де відбулася трагедія

"Мені дуже хочеться запитати у президента, скільки грошей він отримав від Національної стрілецької асоціації", - заявила Емма Гонсалес, яка навчається в школі Marjory Stoneman Douglas, де відбулася трагедія.

"Але я і так знаю - 30 мільйонів доларів! Поділіть цю суму на кількість жертв зброї в США за півтора місяця цього року, і ви отримаєте 5800 доларів. Така для вас, пане Трамп, ціна людського життя", - продовжила вона. - Ганьба вам, і кожному політику, який приймає пожертвування від Національної стрілецької асоціації, ганьба! "