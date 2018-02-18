Трамп розкритикував ФБР через трагедію в школі у Флориді

  • 18 лютого 2018
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Президент США Дональд Трамп розкритикував роботу Федерального бюро розслідувань за те, що пропустили "сигнали" від стрілка, який вбив 17 людей у школі в Флориді.

Пат Трамп зазначив у Twitter: "Дуже сумно, що ФБР пропустило численні сигнали, які надслив шкільний стрілець з Флориди. Це неприйнятно".

"Вони витрачають забагато часу, намагаючись довести російську змову з кампанією Трампа - немає змови. Поверніться до основних принципів і зробіть так, що ми пишались!" - додав він.

У ФБР визнали, що належним чином не відреагували на сигнали, які надходили минулого місяця про стрільця Круза.

Близька до нього людина звернулася до бюро у січні, щоб розповісти про власну рушницю Круза, його бажання вбивати людей та тривожні пости в соціальних мережах, а також про "потенційне відкриття вогню у школі".

Жертвами стрілянини в середній школі Marjory Stoneman Douglas в Паркленд минулої середи стали 17 людей, 14 отримали поранення. Кілька постраждалих залишаються у важкому стані.

Це найсмертоносніша шкільна стрілянина у США з 2012 року, яка знову викликала дебати про жорсткі обмеження щодо права володіння вогнепальною зброєю.

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Image caption Місцевий телеканал показував у прямому ефірі, як зі школи евакуйовують учнів

Нападника - 19-річного колишнього учня школи Ніколаса Круза - заарештували через годину після події. Він зізнався в масовому вбивстві.

Згодом стало відомо, що ФБР мало інформацію про те, що Круз ймовірно готує напад на школу.

У п'ятницю Дональд Трамп їздив у Паркленд, де відвідував поранених, а також провів кілька зустрічей з родичами постраждалих та співробітниками правоохоронних органів.

Під час зустрічей пан Трамп багато говорив про проблеми безпеки в школах, однак тему обмеження доступу до зброї не підіймав.

У суботу ввечері тисячі жителів штату Флорида вийшли на мітинг, вимагаючи від влади введення більш жорстких обмежень на продаж і володіння зброєю.

Багато людей критикували пана Трампа за небажання обмежити обіг зброї.

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Image caption Емма Гонсалес - учениця середньої школи, де відбулася трагедія

"Мені дуже хочеться запитати у президента, скільки грошей він отримав від Національної стрілецької асоціації", - заявила Емма Гонсалес, яка навчається в школі Marjory Stoneman Douglas, де відбулася трагедія.

"Але я і так знаю - 30 мільйонів доларів! Поділіть цю суму на кількість жертв зброї в США за півтора місяця цього року, і ви отримаєте 5800 доларів. Така для вас, пане Трамп, ціна людського життя", - продовжила вона. - Ганьба вам, і кожному політику, який приймає пожертвування від Національної стрілецької асоціації, ганьба! "

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