У горах Ірану розбився пасажирський літак
В одному з гірських районів центрального Ірану впав пасажирський літак, на борту якого перебували близько 60 пасажирів, повідомляють місцеві ЗМІ.
Також на борту було шість членів екіпажу: два охоронці, два бортпровідники, пілот і другий пілот.
Літак ATR 72-500 авіакомпанії Aseman Airlines упав поблизу міста Семіром, що в іранській провінції Ісфахан.
Рейс здійснювався з Тегерана до Ясуджа.
"Всі сили служби з надзвичайних ситуацій оповіщені. У літаку було від 50 до 60 пасажирів", - заявив представник служби екстреної допомоги.
Через погану погоду вертоліт рятувальників поки не зміг прибути на місце події.
Лайнер зник з радарів через 50 хвилин після зльоту з тегеранського аеропорту Мехрабад.
Авіакатастрофи в Ірані трапляються частіше, ніж у багатьох інших країнах.
Тегеран заявляє, що причина цього - накладені на Іран американські санкції, в результаті яких Тегеран не міг купувати нові західні літаки або запчастини до тих літаків, які є в Ірані.