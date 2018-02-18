У горах Ірану розбився пасажирський літак

Копирайт изображения KONSTANTIN VON WEDELSTAEDT Image caption Aseman Airlines використовує літаки типу ATR 72-500

В одному з гірських районів центрального Ірану впав пасажирський літак, на борту якого перебували близько 60 пасажирів, повідомляють місцеві ЗМІ.

Також на борту було шість членів екіпажу: два охоронці, два бортпровідники, пілот і другий пілот.

Літак ATR 72-500 авіакомпанії Aseman Airlines упав поблизу міста Семіром, що в іранській провінції Ісфахан.

Рейс здійснювався з Тегерана до Ясуджа.

"Всі сили служби з надзвичайних ситуацій оповіщені. У літаку було від 50 до 60 пасажирів", - заявив представник служби екстреної допомоги.

Через погану погоду вертоліт рятувальників поки не зміг прибути на місце події.

Лайнер зник з радарів через 50 хвилин після зльоту з тегеранського аеропорту Мехрабад.

Авіакатастрофи в Ірані трапляються частіше, ніж у багатьох інших країнах.

Тегеран заявляє, що причина цього - накладені на Іран американські санкції, в результаті яких Тегеран не міг купувати нові західні літаки або запчастини до тих літаків, які є в Ірані.