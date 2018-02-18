Порошенко вирішив брати участь у суді з розслідування злочинів на Майдані

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Президент України Петро Порошенко повідомив про бажання взяти участь у процесі з розслідування злочинів проти учасників Революції гідності в 2014 році.

"Зло має бути покаране, і тому вперше в українській історії я прийняв рішення взяти участь в судовому процесі. Безпрецедентно, коли президент особисто це робить. Але це справа кожного з нас", - заявив пан Порошенко 18 лютого на церемонії відкриття виставки "Переведи мене через Майдан", що присвячена учасникам Революції гідності.

Петро Порошенко також повідомив, що підписав закон про пенсії членам сімей загиблих або поранених учасників Революції гідності.

"Восьмого лютого парламент прийняв закон, який дозволяє присудження дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули або були поранені внаслідок поранень, каліцтв, контузій та іншої шкоди здоров'ю, отриманих під час Революції гідності. І практично відразу після його надходження в вашій присутності я підписую цей закон ", - сказав він.

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А ще президент висловив невдоволення темпами розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності та швидкістю судових процесів, заявивши, що за чотири роки слідство мало зробити більше.

За словами Порошенка, він може лише "попросити генпрокурора Юрія Луценка проаналізувати, чим ще організаційно допомогти департаменту - щоб у його керівництва не було жодних підстав твердити, що нібито йому сприяють недостатньо".

Молебень пам'яті загиблих

Також у неділю у столиці на Алеї Героїв Небесної Сотні відбувся молебень пам'яті загиблих учасників Революції Гідності.

Копирайт изображения ukrinform Image caption Молебень пам'яті загиблих учасників Революції Гідності, 18 лютого 2018

Вшанувати пам'ять героїв прийшли понад сотня людей. Це рідні загиблих, учасники Євромайдану та кияни.

Люди заспівали гімн України, вигукували гасла "Слава Україні!" й "Герої не вмирають".

Копирайт изображения ukrinform Image caption Молебень пам'яті загиблих учасників Революції Гідності, 18 лютого 2018

У період 18-20 лютого 2014 року в центрі столиці України загинули понад сто людей, кілька десятків зникли безвісти, більше тисячі дістали поранень.

Злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану".