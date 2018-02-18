Учасники “Маршу за майбутнє” вирушили до Михайлівської площі

Близько п'яти тисяч людей беруть участь в "Марші за майбутнє", організатором якого виступає "Рух Нових сил" Міхеїла Саакашвілі. Вони вирушили від столичного парку Шевченка до Михайлівської площі.

Кореспондент ВВС News Україна Віталій Червоненко повідомляє про незначні перепалки учасників маршу з поліцією.

Головна вимога незмінна - відставка президента України Петра Порошенка.

Переважно зібрались люди старшого віку.

Вони скандують: "банду геть", "відставка", "Київ, вставай!"

Центральні станціії метро перекриті через вшанування Героїв Небесної Сонті.