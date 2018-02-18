Учасники “Маршу за майбутнє” вирушили до Михайлівської площі
- 18 лютого 2018
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Близько п'яти тисяч людей беруть участь в "Марші за майбутнє", організатором якого виступає "Рух Нових сил" Міхеїла Саакашвілі. Вони вирушили від столичного парку Шевченка до Михайлівської площі.
Кореспондент ВВС News Україна Віталій Червоненко повідомляє про незначні перепалки учасників маршу з поліцією.
Про адекватність. Патруль зупинив джип, який хотів їхати просто в колону Міхо. Водій вискочив і почав скандал. Вгадайте, на чий бік став натовп - патрульного, чи водія, який просто в колону валив?Posted by Vitaly Chervonenko on Sunday, 18 February 2018
Кінець Facebook допису , автор: Vitaly
Головна вимога незмінна - відставка президента України Петра Порошенка.
Переважно зібрались люди старшого віку.
Вони скандують: "банду геть", "відставка", "Київ, вставай!"
Центральні станціії метро перекриті через вшанування Героїв Небесної Сонті.