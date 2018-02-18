Українець виборов олімпійське золото у фристайлі
Українець Олександр Абраменко завоював золоту медаль у фристайлі на Зимових олімпійських іграх у Пхьончхані.
Він отримав результат 128.51.
Це перша медаль України на цих олімпійських іграх.
Для 29-річного миколаївця це четверта Олімпіада в кар'єрі. На попередній - зайняв шосте місце. Минулий сезон Олександр пропустив через операцію на коліні.
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Здобувати олімпійську ліцензію йому довелося у форсованому режимі, на початку цього сезону.
Місце на Іграх Абраменко остаточно забронював собі лише після того, як став другим на етапі Кубка світу в американському Лейк-Плесіді 18 січня.