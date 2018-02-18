Нетаньяху розкритикував "небезпечного іранського тигра"

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Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив на конференції з безпеки в Мюнхені, що Іран - "найбільша загроза нашому світу".

Він наголосив, що Ізраїль "не дозволить іранському режиму затягувати петлю терору навколо нашої шиї".

Пан Нетаньяху також провів паралель між Мюнхенською угодою 1938 року із нацистською Німеччиною, і ядерною угодою з Іраном у 2015 році.

За його словами, ця угода лише "спустила з повідця небезпечного іранського тигра".

Пан Нетаньяху назвав міністра закордонних справ Ірану Мохаммеда Джавада Заріфа "промовистим рупором іранського режиму".

Також він звинуватив Іран у відправленні безпілотника, який збили військові над ізраїльською територією минулого тижня. Тегеран раніше заперечував ці звинувачення.

Ізраїльський прем'єр під час виступу тримав у руках уламок цього безпілотника, а потім звернувся до пана Заріфа: "Не випробовуйте нас".

Як відреагував Іран?

Пін Заріф виступав пізніше, він закликав до створення нової системи безпеки для країн Перської затоки.

Він також зазначив, що в регіоні варто вести діалог.

Міністр Заріф також звинуватив Ізраїль у застосуванні "агресії, як панівної політики проти своїх сусідів", маючи на увазі палестинців.

Що стосується ядерної угоди, він наполягав на тому, що Іран "не буде першим порушувати угоду, задля досягнення якої у країні зробили усе"

Нове посилення напруженості

Минулого тижня ізраїльські та іранські військові вступили в пряме протистояння - ізраїльська авіація завдала удару по "іранським цілям" у Сирії після того, як із її території запустили безпілотник, який згодом перехопили.

Метою ударів були іранські системи управління дронами.

Під час цієї атаки по ізраїльських літаках, із систем ППО відкрили вогонь. В результаті один з винищувачів пошкодили та він впав на півночі Ізраїлю. За словами ізраїльських військових, льотчики катапультувалися, проте травмувалися і потрапили до лікарні.

Пан Нетаньяху попередив, що Ізраїль буде захищати себе від "будь-яких спроб зашкодити їхньому суверенітету".

Копирайт изображения EPA Image caption Пан Заріф сказав, що Ізраїль був агресором, а не Іран

Затяжний конфлікт

Ізраїль - головний противник ядерної угоди 2015 року, між Іраном і шістьма світовими державами, яка зняла з Тегерана санкції в обмін на обмеження іранської ядерної програми.

Кореспондент BBC Джонатан Маркус зазначає, що у неділю на мюнхенській конференції виступить очільник іранського МЗС пан Заріф. За його словами, важливим показником буде те, кого приймуть на цьому заході краще.

Хоча більшість європейських країн підтримує ядерну угоду, дедалі частіше лунають пропозиції, аби робити більше для стримування іранського впливу в регіоні.

Якою є іранська присутність у Сирії?

З 2011 Тегеран направляв до Сирії військових радників, добровольців, а також, за деякими даними, сотні професійних бійців із лав Корпусу вартових ісламської революції.

Вважають, що Іран відправив тисячі тонн озброєнь і боєприпасів, аби допомогти бійцям Асада, а також бойовикам ліванської "Хезболли", які воюють на його боці.

Тегеран звинувачують у тому, що він не лише домагається посилення свого впливу, але хоче забезпечити шляхи наземної доставки озброєнь з Ірану бойовикам "Хезболли" в Лівані.