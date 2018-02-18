Очільника Банку Латвії затримало антикорупційне відомство

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Президента Банку Латвії Ілмара Римшевича затримали в Ризі через кримінальний процес, повідомив у неділю прем'єр-міністр країни Маріс Кучінскіс.

Прем'єр скликав позачергове засідання уряду на понеділок. Також своє позачергове засідання проведе Комісія з національної безпеки Сейму.

У своїй заяві Маріс Кучінскіс нічого не сказав про причини затримання пана Римшевича, але зазначив, що інформацію надасть антикорупційне відомство.

Бюро по запобіганню та боротьбі з корупцією та Державна поліція ситуацію поки не коментували. У бесіді з BBC представники антикорупційного відомства підтвердили, що тривають процесуальні дії, які стосуються Банку Латвії та його президента.

Міністр фінансів Дана Рейзнієце-Озола скликала термінову прес-конференцію щодо ситуації у фінансовому секторі Латвії.

"Можу запевнити, що фінансова система в Латвії стабільна. Те, з чим ми зараз стикаємося, - міжнародна криза репутації фінансового сектору. Вона спричинена ситуацією довкола банку ABLV, на яку серйозно звернули увагу американські колеги", - сказала очільниця мінфіну Латвії.

Претензії третьому за розміром активів латвійському банку, висловили представники Мережі щодо запобігання фінансових злочинів FinCEN (США). В офіційній заяві відомства зазначили, що діяльність ABLV пов'язують із ризиками відмивання грошей, корупцією на території Росії, України та збройною програмою Північної Кореї.

Раніше в латвійських ЗМІ пролунала інформація про те, що антикорупційне Бюро розпочало перевірку через можливе здирництво з боку представників латвійського сектора фінансового регулювання щодо представників іншого місцевого банку - Norvik banka.