Київ: ДСНС шукає дівчину, яка стрибнула з моста Патона

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Київські рятувальники проводять пошукові роботи дівчини, яка стрибнула з моста Патона. Про це повідомили у прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Починаючи з 17 лютого, столичні водолази проводять пошукові роботи. Зі слів поліції, дівчина 1999 року народження стрибнула з моста Патона", - йдеться у повідомленні.

У неділю водолази обстежили 800 тис. кв. м акваторії річки Дніпро від моста Патона до Дарницького моста.

Пошукові роботи проводять протягом світлового дня.

За інформацією очільника діаспори туркменського народу Ровшанбека Розметова, з моста Патона стрибнула 18-річна студентка Національного медичного університету імені Богомольця, громадянка Турменістану Мукаддас Насирлаєва.

Він зазначає, що трагедія сталася 30 січня, коли пані Мукаддас вважали зниклою безвісти.

"Вона вийшла на станції "Дніпро". Звідти пішки дійшла до моста Патона і стрибнула в річку. Нам хотілося б вірити, що Мукаддас жива, але, на жаль, камери відеоспостереження зняли момент, як вона стрибнула", - розповів пан Розметов.

За словами пана Розметова, у студентки були труднощі із продовженням дозволу на проживання в Україні.

У діаспорі вважають, що провина у тому, що сталося, лежить на деканаті, повідомив пан Розметов.

Він також додав, що посольство Туркменістану в Україні запропонувало дівчині принести лист з університету і заплатити штраф за порушення режиму перебування в Україні.

Оголошення про зникнення пані Насирлаєвої з'являлися у ЗМІ та соцмережах ще 30 січня.